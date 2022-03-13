الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الأوكراني: لا نتوقع دفاع «الناتو» حال استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية

دميترو كوليبا
دميترو كوليبا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الأحد، إنه لا يتوقع دفاع حلف الناتو عن أوكرانيا في حالة إطلاق روسيا هجمات بأسلحة كيماوية داخل البلاد.

وأضاف كوليبا في تصريحات لشبكة "سي بي إس" الأمريكية اليوم الأحد، "ما نطلبه بسيط للغاية، أدعموا أوكرانيا بالسلاح ونحن سنتكلف بالباقي.. أعطونا الأسلحة اللازمة ونحن سنقاتل لأجل أرضنا وشعبنا".

وعند سؤاله عن أي تفاصيل تخص أي هجوم كيماوي روسي محتمل في أوكرانيا، قال كوليبا إن كييف ليست على دراية بأي تفاصيل متعلقة بهذا الأمر "لكنها لا تستثني الأمر لأننا نرى روسيا تستخدم أسلحة ممنوعة لتدميرنا، وبالفعل أكدت الأمم المتحدة على أنه تم استخدام بعض الأسلحة الممنوعة ضد المدنيين الأوكرانيين".

وأشار كوليبا إلى أن أوكرانيا ستعمل عن كثب مع الولايات المتحدة وشركائها الآخرين لمحاولة تحديد أين سيكون المكان المحتمل للهجوم الكيماوي وأي الأسلحة التي قد تستخدمها روسيا في حالة إقدامها على تنفيذ مثل هذا الهجوم.

وكشفت الشركة الوطنية الأوكرانية للطاقة النووية، عن عودة التيار الكهربائي إلى محطة تشيرنوبيل النووية بعد صيانتها، على خلفية استهداف الجيش الأوكراني شبكة تغذيتها بالتيار.

وقالت شركة Energoatom، عبر قناتها عى تطبيق تيليجرام: "أكمل الخبراء الأوكرانيون في شركة NEC Ukrenergo أعمال إصلاح خط ليس-تشيرنوبيل بقوة 330 كيلو فولت، واستؤنف إمداد الطاقة لمحطة تشيرنوبيل ومدينة سلافوتيتش"، وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستى.

من جانبه، صرح وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو أن أنظمة التبريد للوقود النووي المستهلك في محطة تشيرنوبيل ستعمل مرة أخرى في الوضع الطبيعي بعد إعادة التيار الكهربائي إلى المحطة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت الأربعاء الماضى، أن القوات الأوكرانية هاجمت منشآت شبكة الكهرباء التي توفر الطاقة للمحطة.

واتخذ الخبراء الروس إجراءات فورية للتحول إلى مصادر الطاقة الاحتياطية عبر مولدات الديزل.

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وائل لطفي

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