الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

آخرها البكاء أمام الكعبة.. قصة صور أثارت جدلاً للفنانة مايان السيد

مايان السيد
مايان السيد

أثارت الفنانة الشابة مايان الجدل مؤخرًا لما تنشره من بعض الصور بوضعيات لافتة للأنظار، ما يجعلها تتصدر التريند وتسجل الأكثر بحثًا عبر موقع جوجل.

وشاركت مايان السيد متابعيها بصور لها من داخل الحرم أثناء أدائها مناسك العمرة وهي تبكي، ورصدت "الدستور" قصة 4 صور للفنانة الشابة مايان السيد أثارت الكثير من الجدل.

عبر الكثير عن استيائهم من وضعيات مايان السيد أثناء تصويرها ببعض المهرجانات أو المناطق التي تظهر فيها كضيفة، وكان رفع يديها أمام الكاميرا وظهور إبطها محل الكثير من التعليقات من قبل متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

مايان انتابها شعورها بالضيق والاستياء ما جعلها تخرج عن صمتها وتقول في تصريحات عبر مواقع التواصل إنها لم يكن ذنبها تفكير البعض بشكل سيء حول وضعيات صورها.

لم يكن الإبط فقط ما أثار الجدل، لكنها قامت بنشر صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الحالات والصور والفيديوهات "إنستجرام" تظهر فيها كأنها حامل مرتدية بلوزة سوداء وبنطال جينز وواضعة كوبا من الكرتون علي بطنها، ما أثار جدلا بين متابعيها علي مواقع التواصل، ليتساءل البعض:"هو إنتي حامل "،" ده انتفاخ "،" انتي متجوزة بجد !!"

كما أثارت مايان الجدل العام الماضي من خلال نشرها لبعض الصور بملابس صيفية وجدها البعض غير مناسبة للقيم المصرية واعترضوا عليها.

آخر صور مايان تلك التي قامت بنشرها وهى تردي ملابس بيضاء وهى تؤدي مناسك العمرة، وسجلت فيديو يرصد لحظاتها الأولى عقب وصولها إلى السعودية وتحديدا في مكة المكرمة، وظهرت وهى تدعو أمام الكعبة وتبكي بشكل متواصل متأثرة بهذه اللحظة التي وصفتها بالاستثنائية.

مواقع التواصل العمرة فيسبوك نشر صور المملكة العربية السعودية مناسك العمرة مايان السيد

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وائل لطفي

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