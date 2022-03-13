الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول أوروبى: بدء العمل على عضوية أوكرانيا فى الاتحاد الأوروبى

كييف ماتي ماسيكاس
كييف ماتي ماسيكاس

أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في كييف ماتي ماسيكاس، اليوم الأحد، عن بدء العمل بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

وقال ماسيكاس، في تصريح أوردته وكالة أنباء "أنترفاكس": "ناقش رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، خلال قمة فرساي أمس الأول السبت، طلب عضوية أوكرانيا للاتحاد، وأعطوا إشارة سياسية واضحة، مفادها أن أوكرانيا تنتمي إلى الكتلة الأوروبية".

وتابع: "نستطيع القول إن القيود تفككت، وبدأ العمل بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي"، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي قام لأول مرة بتفعيل عمليات الحماية المؤقتة بشكل مباشر، فهو يساعد الأوكرانيين القادمين إلى الاتحاد الأوروبي، من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية والعلاج الطبي، ومساعدتهم على الوصول إلى أسواق العمل والتعليم.

وأضاف أن الدفعة الأولى من حزمة المساعدات المالية الأوروبية لكييف والبالغة 300 مليون يورو قد تم تحويلها بالفعل إلى البلاد.

وفي سياق متصل، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن القوات الأمريكية لن تشارك في أي عمليات قتالية في أوكرانيا ولن يتم إرسالها إلى هناك.

وقال سوليفان، إن القوات الأمريكية لن تشارك في العمليات القتالية بأوكرانيا، وجاء ذلك تعقيبًا حول الضربة الجوية التي استهدفت مركز تدريب عسكري قرب لفيف.

وتواصلت الهجمات الروسية، صباح الأحد، بسلسلة من الضربات الجوية أسفرت عن مقتل 35 شخصًا في منشأة تدريب عسكرية بالقرب من مدينة لفيف بشمال غرب البلاد.

وأضاف أن بلاده لم تر أي أمر من شأنه أن يتطلب منها تغيير موقفها النووي في الوقت الحالي، فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، معربًا عن قلق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إزاء "احتمالية حدوث تصعيد" بخصوص الموقف النووي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وائل لطفي

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