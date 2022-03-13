الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تجارة عين شمس» تنظم زيارة إلى دار للأيتام والمسنين

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نفذ قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التجارة جامعة عين شمس، زيارة إلى دار الهدي للأيتام والمسنين بالقاهرة.

ووزع القطاع (أدوات مكتبية وألعاب وملابس ومواد غذائية وحلوى وعصائر وأكسسوارات وبطاطين) على الأطفال الأيتام والمسنين بالدار (رجال وسيدات)، وتم مشاركتهم قراءاتهم ومذاكرتهم والترفيه عنهم بالألعاب والأدوات الرياضية المختلفة، وإدخال السعادة والبهجة والسرور  عليهم، ووجه مدير الدار خطاب شكر وتقدير إلى الكلية على هذه الزيارة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود الميتنى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد قدرى عميد الكلية التجارة، وإشراف وتنظيم الدكتور ممدوح عبد العليم موافى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة الدكتور حنان حسين مدير وحدة دعم الطلاب ذوي القدرات الخاصة، وبعض من أعضاء هيئة التدريس وموظفى الكلية بالإضافة إلى مشاركة طلاب وحدة دعم ذوى القدرات الخاصة.

نفي شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حنان فعاليات القاهرة ندوة لتر

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