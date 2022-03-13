«فاجأنى بمكالمة هاتفية».. طارق الشناوى يكشف تطورات الحالة الصحية لـ«سمير صبرى»

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، مساء اليوم الأحد، تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري الذي تعرض لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكتب الشناوي عبر صفحته على “فيس بوك”:“قبل دقائق تلقيت اجمل واغلي مكالمة تليفونية كان المتحدث هو الفنان الكبير والصديق الغالي سمير صبري الذي يعالج الآن في المستشفى العسكري بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.. صوت سمير كما هو بكل عنفوانه وتألقه وخفة ظله”.

وأضاف: “تعود سمير في رمضان ان يجمع اصدقائه حول مائدة سحور داعبته قائلا ان شاء الله نلتقي قبلها، في شعبان، سمير حالته الجسدية والنفسية والوجدانية في الذروة وسوف يجري إن شاء الله جراحة القسطرة قريبا”.

واختتم: “يعود سمير بعدها لمنزله ونردد معه سكر سكر حلوة الدنيا سكر والثلاثاء القادم سيقدم الحلقة الجديدة من برنامجه حوارا مع الفنانة الكبيرة سميرة أحمد ومخرجنا الكبير محمد عبد العزيز …سمير صبري ايقونة مصرية عصية على التكرار أو الاستنساخ ربنا يخليه لنا ويمتعنا أكثر وأكثر وأكثر”.

تكريم سمير صبري

من جهة أخرى حصل النجم الكبير سمير صبرى، على جائزة أفضل ممثل فى مسابقة الفيلم الروائى الطويل ضمن جوائز مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، عن دوره فى فيلم "2 طلعت حرب" للمخرج مجدى أحمد على.

جاء ذلك خلال حفل ختام وتوزيع جوائز مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فى دورته الحادية عشرة، والذى يقام بقصر ثقافة الأقصر، بحضور عدد كبير من النجوم وضيوف المهرجان.

يشار إلى أن المهرجان شهد هذا العام العرض الأول العالمى لفيلم "2 طلعت حرب" وهو من بطولة عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم محمود قابيل، سمير صبرى، أحمد وفيق، سهر الصايغ، منة فضالى، وأحمد مجدى، ميدو عادل وشريف دسوقى وهو من تأليف هنزادة فكرى، وإخراج مجدي أحمد علي، وتدور أحداثه حول حكايات مختلفة داخل إحدى عمارات وسط البلد مع اختلاف الفترات الزمنية.