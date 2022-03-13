الطب الشرعي يكشف تفاصيل مقتل مسن على يد مريض نفسي بالجيزة

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بمناظرة جثة مسن قتله مريض نفسي على رصيف محطة قطار بمنشأة القناطر حجم الإصابات التي لحقت به.

كما كشف التقرير إصابة القتيل بطعنات بالذراع الأيسر، والرقبة، إضافة إلى الإصابة بطعنات بالصدر، كما تبين أن القاتل استخدم سكينا في ارتكاب الجريمة، وتحفظ رجال المباحث على السلاح، كما تم ضبط سكين آخر بحوزة المتهم، وتبين أنه يعاني من مرض نفسي، وعقب القبض عليه تلفظ بكلمات غير مفهومة.

تحريات مباحث الجيزة كشفت تفاصيل حادث مقتل مسن، على يد مضطرب نفسيا، على رصيف محطة قطار في منشأة القناطر، حيث تبين أن المجني عليه في العقد السادس من العمر، اعتاد النوم على رصيف المحطة، ومعروف لدى المترددين على المحطة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يعاني من مرض نفسي، ويتردد على محطة القطار أيضا، وأنه اعتدى على القتيل بسلاح أبيض، فأنهى حياته في الحال، وبضبطه تبين أنه يعاني من اضطراب نفسي، وتم مناظرة الجثة، وحصر الإصابات التي تعرض لها القتيل.

كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وأكدوا أنهم فوجئوا باعتداء المتهم على المجني عليه، وذكروا أن المتهم دائم التردد على المحطة، ويعاني من مرض نفسي، كما تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحطة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأنهى مضطرب نفسيا، حياة مسن على رصيف محطة قطار بمنشأة القناطر، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص على رصيف محطة قطار بمنشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين أن مضطرب نفسيا أنهى حياة مسن "متشرد"، طعنا بسلاح أبيض.

تمكن المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر من ضبط المتهم، وسلاح الجريمة، وتبين أنه يعاني من مرض نفسي.

تم الاستماع لأقوال شهود عيان، وتفريغ كاميرات المراقبة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.