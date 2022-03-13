الأمن القومي الأمريكي: روسيا تراوغ استعدادًا لاستخدام الأسلحة الكيماوية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن روسيا تتهم الولايات المتحدة وأوكرانيا زورًا باستخدام أسلحة كيماوية، معتبرًا أن الاتهام ربما يدل على تخطيط موسكو لاستخدام الأسلحة الكيماوية بنفسها في عمليتها العسكرية بأوكرانيا.

وقال سوليفان - في تصريح نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن "هناك قلق حقيقي ومخاوف من استخدام روسيا لأسلحة كيماوية في أوكرانيا.. الآن (الروس) يتهمون الولايات المتحدة وأوكرانيا باستخدام الأسلحة البيولوجية والكيماوية، وهي مجرد أقوال لكنها قد تدل على استعدادهم لفعل ذلك ثم إلقاء اللوم على أحد آخر"، معتبرًا أن ذلك أحد الطرق المعروفة التي يستخدمها الكرملين.

وأشار سوليفان إلى أنه في حال استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية "فإنه كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستدفع روسيا ثمنا باهظًا"، موضحًا أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع حلفاء الناتو وشركائها الأوروبيين لنبعث رسالة واضحة إلى روسيا في هذا الصدد.

وفي سياق متصل، قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، إن روسيا ربما تتخلف عن سداد ديونها بعد فرض عقوبات لم يسبق لها مثيل عليها بسبب غزوها لأوكرانيا، لكن ذلك لن يؤدي إلى أزمة مالية عالمية.

وأضافت جورجيفا لشبكة (سي.بي.إس)، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول ديمقراطية أخرى كان لها بالفعل تأثير "شديد" على الاقتصاد الروسي وستؤدي إلى ركود عميق هناك هذا العام.

وقالت إن الحرب والعقوبات سيكون لها أيضا آثار غير مباشرة كبيرة على الدول المجاورة التي تعتمد على إمدادات الطاقة الروسية، وقد أسفرت بالفعل عن موجة من اللاجئين مقارنة بتلك التي شهدتها الحرب العالمية الثانية.



وقالت جورجيفا إن العقوبات تحد أيضا من قدرة روسيا على الوصول إلى مواردها وخدمة ديونها، مما يعني أن التخلف عن السداد لم يعد يُنظر إليه على أنه "غير محتمل".

ولدى سؤالها عما إذا كان مثل هذا التخلف عن السداد يمكن أن يؤدي إلى أزمة مالية في جميع أنحاء العالم، قالت "في الوقت الحالي، لا".