«القومية لسلامة الغذاء» تشم حملات على المحلات والأسواق بالغربية

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية حملة على عدد المحلات والأسواق لضبط المحتكرين للسلع والمتلاعبين في رفع الأسعار برئاسة المهندسة حنان أبو عامر مدير عام الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع الغربية.

واستهدفت الحملات التفتيشية المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني بالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة بقيادة المهندس محمد أبو هاشم ومديرية الصحة ومديرية الطب البيطري بمشاركة لجان من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية والأقسام التابعة لها على مستوى مراكز المحافظة الثمانية

وأسفرت الحملات عن تحرير ٣٨ محضرا منها محضر بإجمالي ٤ كجم لحوم ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و٣١ محضرا للحوم ذبح خارج المجازر ما بين لحوم جاموسي وبقري بإجمالي وزن ١٨٣ كجم، و٦ محاضر بإجمالي وزن طن و١٢٥ كجم «أسماك مدخنة رنجة» لم يتم الجزم بصلاحيتها ظاهريا للاستهلاك الآدمي مما استوجب سحب عينه من المضبوطات للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك من عدمه، وتم ضبط 10 طن سكر داخل مخزن مخالف للبيانات والمواصفات المصرية و٥ طن أرز مخبأة داخل مخازن.