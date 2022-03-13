الأحد 13 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«رحمى» يلتقى 150 شابًا وفتاة من أعضاء برلمان شباب الغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، الأستاذة راندا البيطار مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة والأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، لمناقشة آخر استعدادات المحافظة لاستقبال منتدى شباب الدلتا والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المحافظة نهاية الشهر الجاري، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين.

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وخلال اللقاء عرض ممثلو وزارة الشباب والرياضة على محافظ الغربية محاور وأجندة المؤتمر الذي سيعقد بمشاركة 800 شاب وفتاة من أعضاء برلمان الشباب والكيانات الشبابية بمحافظات (الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الإسكندرية ومطروح) حيث سيتم مناقشة عدة محاور أهمها (الشباب والجمهورية الجديدة، حياة كريمة، المشروعات القومية).
وأكد رحمي حرص المحافظة على استضافة هذا اللقاء والذي يأتي تماشياً مع سياسية الدولة في الاستماع إلى الشباب والتحاور معهم بهدف الخروج بأفكار رائدة ومبتكرة تساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمنشودة، موجهاً مديرية الشباب والرياضة بتقديم كافة أوجه الدعم من أجل نجاح المنتدى والخروج بالصورة المشرفة.

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وعقب اللقاء تم عقد لقاء مع ١٥٠ شابا وفتاة من أعضاء برلمان شباب الغربية، بحضور محمود ممتاز مدير العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، وأسامة الصياد وعاطف سالم مديري إداراتي برلمان الشباب والطلائع بالوزارة وسامح خضر مدير البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، تم خلاله النقاش مع الشباب والاستماع إلى عدد من الأفكار التي سيتم طرحها حول المنتدى.

تحت شعار والجمهورية الجديدة محافظ الغربية يستقبل ممثلي

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وائل لطفي

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