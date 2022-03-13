تقرير إنجليزى: صلاح إلى «السيتى» حال فشل تجديد عقده مع ليفربول

تواصلت المؤشرات الدالة على وجود «صعوبات» فى تجديد محمد صلاح، قائد المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، لعقده مع فريقه ليفربول الإنجليزى، بعد تصريحات وتغريدات متبادلة بين الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لـ«الريدز»، ورامى عباس، محامى ووكيل الفرعون المصرى.

فبعدما تحدث «كلوب» عن مستقبل محمد صلاح، واعتبر أن النادى «فعل ما فى وسعه لتجديد العقد»، قائلًا للصحفيين فى مركز تدريب الفريق، أمس: «مسئولو النادى فعلوا ما بوسعهم فى محادثات تجديد عقد محمد صلاح.. لا يمكننا فعل المزيد»، اكتفى «عباس» بنشر تغريدة على «تويتر» تتضمن مجموعة «رموز ضاحكة» للسخرية من تصريحات المدرب الألمانى.

ومع حالة الشد والجذب هذه، بين النجم المصرى ومحاميه الكولومبى من ناحية، وإدارة «الريدز» ومدربه الألمانى من ناحية أخرى، كشف تقرير لموقع متخصص فى انتقالات اللاعبين عن إمكانية انتقال «صلاح» إلى «أحد منافسى ليفربول».

وذكر موقع «كوت أوف سايد» المتخصص فى أخبار انتقالات اللاعبين، أمس، أن «التقارير الواردة بشأن كواليس محادثات الدولى المصرى محمد صلاح مع ناديه الإنجليزى ليفربول تثير قلق الجماهير، خاصة التى تشير إلى حرصه بالبقاء فى الدورى الإنجليزى».

وأوضح الموقع أن «المصرى الدولى لا يزال يتصدر عناوين الصحف، بسبب حالة عدم اليقين بشأن مستقبله، مع عدم وجود اتفاق على توقيع عقد جديد، حتى الآن، رغم انتهاء عقده الحالى فى نهاية الموسم المقبل».

وأضاف: «فى ضربة أخرى لمشجعى ليفربول، هناك تطور مقلق يتمثل فى أن صلاح حريص على البقاء فى الدورى الإنجليزى الممتاز إذا انتهى به الأمر بمغادرة ليفربول»، وفقًا لموقع «فوتبول إنسايدر».

وغرد خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، أمس الأول، بأن «صلاح» ليست لديه أى نية لقبول عرض العقد الجديد الحالى من ليفربول، وسيكون من الصعب رؤيته ينتقل إلى أمثال ريال مدريد أو برشلونة، لكن الأسوأ إذا انضم إلى أحد منافسى ليفربول فى إنجلترا.

وأوضح أنه «إذا أراد صلاح اللعب لنادٍ إنجليزى آخر، فمن الصعب أن نتخيل أنه سيرى فى أى مكان بعيدًا عن مانشستر سيتى كخطوة من ليفربول. وربما يكون اللاعب البالغ من العمر ٢٩ عامًا، مهتمًا بممارسة فترة أخرى فى تشيلسى، بعد تعثره فى الحصول على فرصة هناك عندما كان صغيرًا، لكن وضعهم الحالى ربما يجعل ذلك غير مرجح على أى حال».

وواصل: «صلاح هو أسطورة فى ليفربول، لذلك بالتأكيد لن يرغب فى تشويه ذلك من خلال اللعب لمانشستر يونايتد، خاصة أنهم فى حالة من الفوضى خلال الوقت الحالى، ومن الصعب أيضًا رؤية جاذبية أرسنال وتوتنهام، إذا أراد صلاح الفوز بأكبر الألقاب وأن يكون منافسًا جادًا فى الكرة الذهبية».

ولهذا يبقى فقط «السيتى»، الذى لا شك فى أنه يمكن أن يضم هدافًا من الطراز العالمى مثله ليحل محل سيرجيو أجويرو، كما سيحب المدير الفنى بيب جوارديولا بالتأكيد العمل مع موهبة مثل «صلاح»، الذى قد يكون الحلقة المفقودة بينه وبين جلب دورى أبطال أوروبا أخيرًا إلى «ملعب الاتحاد».

واختتم الموقع بأنه «يجب على ليفربول بالتأكيد أن يفعل كل ما يلزم لربط صلاح بصفقة جديدة، ومنع حدوث هذه الصفقة الكارثية».

ويرغب ليفربول فى الإبقاء على نجمه الأهم والأشهر، لكن يوجد خلاف بين الطرفين حول الراتب، وسط رغبة نجمنا المصرى فى الحصول على ٤٠٠ ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا، لتجديد عقده الذى ينتهى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.