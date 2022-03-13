«الهلالي» تتقدم بطلب لإنشاء مدرسة فكرية متكاملة بمركز المنشاة بسوهاج

تقدمت النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بمحافظة سوهاج، بطلب موجه إلى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن إنشاء مدرسة فكرية متكاملة، بمركز وقرى المنشاة، تلبي المطالب والإمكانيات والرعاية اللازمة، دعمًا لذوي القدرات الخاصة الفكرية.

وخاطبت «الهلالي» في طلبها، إدارة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالمحافظة وهيئة الأبنية التعليمية، والوحدة المحلية، لدراسة المناطق الي أشارت إليها في الطلب التي تقدمت به، وإدراجه والموافقة على إنشاء المدرسة الفكرية للمراكز.



وقالت إن هذا الطلب الهام التي تقدمت به يحقق حلم الكثير من أهالي القري والمراكز للحصول على هذه الخدمة الهامة التي يدعمها ويساندها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة، متوجهة بالشكر والتقدير للواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لسرعة تلبية الطلب والتواصل الفوري تليفونيًا وكتابيًا، مع الأبنية التعليمية ومجلس المدينة لسرعة المعاينة واتخاذ اللازم.

يذكر أن النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب كانت قد أعلنت موافقتها على قانون التنمر على ذوى الإعاقة.