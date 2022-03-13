مسلسلات رمضان2022 | بوستر دعائي منفرد لعائشة بن أحمد فى «ملف سري»

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «ملف سري»، اليوم الأحد، بوستر جديد منفرد للفنانة عائشة بن أحمد، التى تقوم بالبطولة النسائية أمام النجم هاني سلامة، في الوقت الذي يواصل فيه صناع العمل جلسات التصوير للحاق بالموسم الدرامي الرمضاني 2022.

وظهرت «عائشة» من خلال البوستر التى تصدرته منفردة بشخصية «مريم»، التى تجسدها خلال الأحداث حيث تتناول أحداث المسلسل التاريخ الصعيدي وينتمي لنوعية الدراما الإجتملعية المليئة بالأكشن والإثارة والتشويق والغموض، ويحتوى على جزء رومانسي.

قنوات عرض «ملف سري»

يعرض مسلسل "ملف سري" مع بداية الشهر الكريم، ويضم 30 حلقة ومن المقرر أن يتم عرضه على 3 قنوات فضائية هي “الحياة، DMC، وCBC”.

كما يتم عرض المسلسل على منصة WATCH IT الرقمية، والتى طرحت البوستر الدعائي الأول للنجم هانى سلامة منفردّا، تمهيدًا لعرضه خلال السباق الرمضاني عبر المنصة، والتي ترفع شعار "رمضانك عندنا".

ويسجل مسلسل "ملف سري" التعاون الثنائي المشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة "مجموعة فنون مصر" للمنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبدالعزيز، بعد نجاح مسلسل "نقل عام" الذى عرض مؤخرا على شبكة قنوات ON.

تفاصيل المسلسل

تدور أحداث المسلسل حول انتشار عمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال المتمثلة في عائلة "المالكي" الذي كان لهم تعاملات اقتصادية كبيرة داخل السوق المصري من حيث عدد الشركات والمصانع الكبرى والمعروف عن هذه العائلة النزاهة والأمانة، لكن تم كشفهم عن طريق بعض الرجال الشرفاء ليقعوا تحت يد المستشار يحيى عز الدين القاضي الذي يعتبر مثال للنزاهة والشرف، ويتصدى المستشار يحيى عز الدين لهم ويرفض كل سبل الابتزاز، ويهددونه باهله حتى يتم قتل خطيبته في ظروف غامضة مع أحد أفراد العائلة خارج مصر، مما يجعله يقرر ان يقضى على أسطورة عائلة المالكي الفاسدة ولكن أثناء هذه الرحلة يلتقي بمريم المالكي ابنة هارون المالكي وتبدأ رحلتهم سويا لمحاربة الفساد واظهار الحقائق.

أبطال وصناع «ملف سري»

«ملف سري» يقوم ببطولته النجم هاني سلامة، وإنتاج فنون مصر بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمسلسل تدور أحداثه في حقبة زمنية مختلفة، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من الفنانين، منهم محمد محمود عبدالعزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبدالغنى، إيهاب فهمي، شيرين، كارولين عزمي، صبا الرافعي، إيمان يوسف، مادلين طبر، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.