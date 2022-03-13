ندوة الآثار في التشريع المصري والاتفاقيات الدولية بـ«سياحة المنصورة»

نظمت كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة اليوم، ندوة «الآثار في التشريع المصري والاتفاقيات الدولية ودور الدولة في مكافحة تهريب الآثار خارج الدولة بطرق غير مشروعة» بمدرج الدكتور وليد أمين بالكلية تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حاضر في الندوة كل من الدكتور أحمد عبد الظاهر مدير مباحث الآثار والمتاحف السابق ومدير أمن جنوب سيناء السابق والمحاضر بكلية الآثار جامعتي القاهرة ودمياط والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أحمد الراوي الرئيس السابق للإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بوزارة الآثار.

حضر الندوة الدكتور محمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، الدكتور محمد عبد الفتاح زهري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة منى عز رئيس قسم الإرشاد السياحي بالكلية، عدد من أساتذة وطلاب الكلية.

رحب الدكتور محمد عبد اللطيف بالمحاضرين في الندوة ذوي الخبرة بمكافحة تهريب الآثار في رحاب جامعة المنصورة.

وأعرب عن سعادته بنجاح مؤتمر الكلية الذي عقد بالتعاون مع جامعة الجلالة.

وأكد الدكتور محمد عبد الفتاح زهري على حرص كلية السياحة والفنادق على الارتقاء بوعي الطلاب بكافة المجالات المتعلقة بالسياحة والآثار من خلال تنظيم فعاليات علمية يحاضر فيها كوكبة من الخبراء تحقق هذا الهدف.

وحثت الدكتورة منى عز الطلاب على التركيز في الندوة للتعرف على كيفية التعامل مع الآثار ومكافحة تهريبها.

وشدد الدكتور أحمد عبد الظاهر على أهمية القانون في تنظيم مزاولة أي نشاط بما يحقق الصالح العام. وقسم الجرائم إلى طبيعية يتم ارتكابها في كل زمان ومكان ومستحدثة تظهر مع تطورات العصر مثل الجرائم الخاصة بالآثار والمنشآت السياحية.