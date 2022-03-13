16 مارس.. انطلاق ملتقى التوظيف الثامن عشر لتشغيل خريجي جامعة حلوان

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان "ملتقى التوظيف الثامن عشر لتشغيل خريجي جامعة حلوان"، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور حازم عطية الله المشرف العام على الملتقي ومحافظ الفيوم الأسبق، والمتفرغ بكلية السياحة والفنادق، و الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان مقرر الملتقي، الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي ومنسق الملتقى.

تقام فعاليات الملتقي في تمام الساعة التاسعة صباحا يومي الاربعاء والخميس 16 : 17 مارس المقبل، بمجمع الفنون والثقافة، بمقر الحرم الجامعي بعين حلوان.

وأكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة أن الملتقي ال 18 لتشغيل خريجي جامعة حلوان يشارك فيه أكثر من 120‪ شركة ومؤسسة من مختلف القطاعات وقد اهتمت الجامعة هذا العام بدعوة المؤسسات المانحة لتدريب الطلاب والهيئة المعاونة، حيث تحرص الجامعة على بناء شراكات متعددة مع الكيانات المختلفة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية، فالجامعة تضم أعرق الكليات وأقدمها في مصر والشرق الأوسط، بالرغم من أنها الأحدث انشاء في محافظة القاهرة الكبرى فهي تجمعبين العديد من التخصصات الفريده والمتميزة في المجالات التقنية التطبيقية والفنون والسياحة وإدارة الأعمال..