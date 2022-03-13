رئيس وزراء ماليزيا: توقيت إجراء الانتخابات العامة قرار رئيسي

قال رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب "إن الانتخابات العامة ستجرى فقط عندما تكون جميع الأطراف المعنية مستعدة".



وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية أن تصريحات صبري جاءت رداً على الدعوات لإجراء انتخابات عامة قريباً وحل البرلمان، بعدما حقق ائتلاف الجبهة الوطنية "باريسان ناسيونال" الفوز في انتخابات ولاية جوهور أمس السبت.

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي أن هناك العديد من المجالات التي يجب دراستها، دون الانسياق وراء رغبة مجموعة صغيرة واحدة، مشيرا إلى أن الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة هي "قرار رئيسي يتعين مناقشته".

وحث صبري الماليزيين على "انتظار الوقت المناسب"، موضحا أن هناك إجراءات يجب اتخاذها، مثل الاجتماع مع ملك البلاد للحصول على موافقته، وعندها فقط يمكننا إجراء الانتخابات.

تجدر الإشارة إلى أن إئتلاف الجبهة الوطنية فاز بـ40 مقعدًا من أصل 56 مقعدًا في المجلس التشريعي للولاية، بينما فاز تحالف الأمل "باكاتان هارابان" والتحالف الديمقراطي الماليزي الموحد بـ13 مقعدًا، وفاز تحالف (بيريك اتان ناسيونال) بثلاثة مقاعد.

يذكر أن، رئيس الوزراء الماليزي، إسماعيل صبري يعقوب، أكد إن بلاده ستعيد فتح حدودها بالكامل في الأول من أبريل المقبل، حيث تبدأ البلاد في الانتقال إلى مرحلة توطن كوفيد- 19.

وأوضح يعقوب- في مؤتمر صحفي نقلته قناة (آسيا نيوز) الإخبارية- أنه في ظل هذا التطور، سيحتاج المسافرون الدوليون الذين يدخلون ماليزيا إلى وثائق سفر سارية للدخول والخروج من البلاد فقط، ويمكن للماليزيين السفر بحرية إلى دول أخرى ذات حدود مفتوحة مماثلة، ولن يحتاج المسافرون الأجانب بعد الآن إلى التقديم عبر التطبيقات المخصصة.

وأضاف أنه مع الأخذ في الاعتبار أن متغير أوميكرون لا يزال متفشيًا في ماليزيا وفي دول أخرى، هناك بعض الخطوات الإلزامية لكل من الماليزيين والمسافرين.

وتابع يعقوب: "بالنسبة لأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل، فلا داعي للخضوع لأي حجر صحي، بل يحتاجون فقط إلى الخضوع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل قبل يومين من المغادرة والاختبار السريع في غضون 24 ساعة بعد الوصول إلى ماليزيا".