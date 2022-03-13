«سفر بلا عودة».. روسيون بالآلاف عالقون في تايلاند بسبب العقوبات

أعلن مسؤولون تايلانديون، اليوم الأحد، أن آلاف السياح الروس في تايلاند يجاهدون من أجل إيجاد رحلات جوية للعودة إلى بلادهم، بعد أن تقطعت بهم السبل جراء العقوبات الدولية المفروضة على بلادهم بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأفاد تشاتان كونجارا نا أيوديا المسؤول في هيئة السياحة في تايلاند إن 3,100 سائح روسي عالقون في جزيرة فوكيت، وأكثر من ألفين في ساموي، فضلا عن أعداد أقل في كرابي وفانغ نغا وبانكوك.

وقال إن الوزارة تعمل على مساعدتهم للعودة إلى بلادهم عبر "رحلات جوية منتظمة أو خاصة".

وقالت السائحة الروسية إيفغينيا غوزورسكايا وهي أم لثلاثة أطفال إن عائلتها اكتشفت أن تذاكر العودة على الخطوط الجوية الروسية قد أُلغيت.

وأضافت الطبيبة النفسية البالغة 41 عاما التي وصلت مع زوجها وأطفالها الى تايلاند في 27 فبراير "نشعر بالتوتر الشديد لأن أطفالنا صغار جدا، ولا نملك ما يكفي من المال للبقاء هنا".

وتابعت من فوكيت "نريد الذهاب غدا إلى المطار، لكنني لا أعرف ما سيكون عليه الوضع"، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن تعود عائلتها في 28 مارس.

ولفتت الى أنه تم استبدال تذاكر طيران بعض مواطنيها، لكن الحظ لم يحالفه، وأضافت "يقولون إنهم لا يستطيعون فعل ذلك ويقفلون الهاتف".

ورغم أن تايلاند لم تحظر الرحلات الجوية الروسية، إلا أن حظر المجالات الجوية الدولية أمام الشركات الروسية أدى الى قيام بعض الشركات مثل "إيروفلوت" بإلغاء خدماتها، ما ترك السياح يبحثون عن طرق بديلة عبر الشرق الأوسط ومع شركات طيران مختلفة.

وطال الضرر العديد من السياح بسبب تعليق شركتي فيزا وماستركارد عملياتهما في روسيا.

وقال بوميكتي روكتينغام رئيس مؤسسة فوكيت السياحية "لقد رأينا حالات بالغة الصعوبة في الدفع بالبطاقات من قبل الروس في فوكيت".

وأضاف أن المسؤولين يدرسون اعتماد نظام "مير" الروسي لتحويل الأموال بالإضافة إلى العملات الرقمية.

ولم تقف هيئات محلية في جميع أنحاء تايلاند مكتوفة بل تدخلت للمساعدة.

وقال ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في تايلاند الأرشمندريت أوليغ "سندفع عنهم فواتير الماء والكهرباء وكل شيء"، مضيفا أنه يساعد عائلة واحدة على الأقل مع أربعة أطفال عالقة في كوه ساموي.

وأضرت قيود السفر بسبب وباء كوفيد باقتصاد تايلاند الذي يعتمد على السياحة، لكن عام 2022 شهد زيادة في عدد السياح مع تخفيف القيود.

وزار نحو 23 ألف روسي تايلاند في يناير هذا العام، وفقا لوزارة السياحة والرياضة في البلاد.