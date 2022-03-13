الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الشباب يشهد توقيع بروتوكول بين الوزارة وصندوق التنمية الحضرية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس خالد محمد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية برئاسة مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والصندوق بشأن إنشاء حمام سباحة نصف أولمبي بالمدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات.
وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته عن توقيع البروتوكول مع صندوق التنمية الحضرية برئاسة مجلس الوزراء، مؤكداً أن حمام السباحة نصف الأولمبي الذي سيتم إنشاؤه سيخدم قطاعا عريضا من مرتادي المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات.
وأوضح الوزير أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائما للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في أنحاء الجمهورية، في ظل التنسيق التام مع مختلف الجهات المعنية لرفع العبء عن كاهل الدولة وتقوية الدور المجتمعي لشركاء الوزارة المختلفين.
من جانبه، أثنى المهندس خالد محمد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، على الجهود المبذولة من طرف الدكتور أشرف صبحي؛ لتقديم أفضل الخدمات للشباب المصري، والعمل دائما على تطوير مراكز الشباب وتحويلها لمراكز خدمة مجتمعية تهدف إلى الارتقاء بالشباب المصري في جميع أنحاء الجمهورية.
ووقع البروتوكول إسماعيل الفار، المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، ممثلا عن الوزارة، وإيهاب محمود الحنفي، منسق عام صندوق التنمية الحضارية برئاسة مجلس الوزراء، ممثلا عن الصندوق.

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