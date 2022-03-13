«صحة الشيوخ»: نتابع ملف المكملات الغذائية لوصوله للمواطن بسعر مناسب

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر خلال اجتماعها اليوم، دعم الصناعات الدوائية المصرية وآليات زيادة التصدير للمستحضرات الطبية المصرية والمعوقات التي تعوق دون تحقيق ذلك، وكيفية وضع الدواء المصري في المكانة التي تليق به على خريطة التصدير العالمية بشكل عام، وخريطة التصدير للدول الإفريقية كهدف اقتصادي واستراتيچي في آن واحد.

رئيس صحة الشيوخ: نتابع ملف المكملات الغذائية لوصوله للمواطن بسعر غير مبالغ فيه

كما ناقشت اللجنة بعض المشاكل التي تواجه تسجيل وتصنيع ورقابة المكملات الغذائية، والتي تعد من الصناعات الواعدة في حال تهيئة المناخ المناسب لها، بعيدًا عن تضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية بهذا الملف.

جزر: المكملات الغذائية تعد من الصناعات الواعدة في حال تهيئة المناخ المناسب

وقال الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة، إنه متابع لما يدور في ملف المكملات الغذائية عن كثب، وما يدور في الجهات التنفيذية من تضارب في الاختصاصات، ما دفع تلك الجهات لعمل بروتوكول مشترك لتنسيق العمل فيما بينها، مشيرًا إلى أن اللجنة تهتم وتتابع تطورات الوضع في ملف "المكملات الغذائية"، وما سيؤول إليه الوضع لنمو هذه السوق الهامة، مع مراعاة مأمونية وفعالية هذه المكملات الغذائية، ووصولها للمواطن المصري بسعر غير مبالغ فيه.

في سياق آخر، وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة اليوم على المادة 82 والتي تختص بأيلولة رسم سنوي قيمته واحد ونصف في الألف من جملة الاشتراكات السنوية لصناديق التأمين الخاصة لهيئة الرقابة المالية مقابل تكاليف إشرافها.

يأتي ذلك في ضوء المناقشات المطولة التي دارت حول المادة 82 والتي كانت تقضي بأنه بمراعاة نص المادة 201 من هذا القانون، يؤدى الصندوق للهيئة رسمًا سنويًا لمقابلة تكاليف الإشراف والرقابة بواقع اثنين في الألف من جملة الاشتراكات السنوية.