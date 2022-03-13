أوكرانيا تتهم روسيا باختطاف عمدة مدينة ثانية

اتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، روسيا، اليوم الأحد، باختطاف عمدة مدينة أوكرانية ثانية، فيما أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمدينة لفيف الأوكرانية، ارتفاع حصيلة ضحايا الضربة الجوية الروسية التي استهدفت مركزًا عسكريًا بالمدينة، الليلة الماضية، إلى 35 قتيلا و134 مصابا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني- في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم: إن القوات الروسية اختطفت يفين ماتفييف عمدة مدينة دنيبرورودين الواقعة جنوب البلاد.

وأضاف: "اليوم، اختطف مجرمو الحرب الروس عمدة أوكرانيًا آخر منتخبًا ديمقراطيًا، وهو عمدة دنيبرورودين، يفين ماتفييف.. لعدم حصولهم على أي تأييد محلي، يلجأ الغزاة إلى الإرهاب.. أدعو جميع الدول والمنظمات الدولية إلى وقف الإرهاب الروسي ضد أوكرانيا والديمقراطية".

يأتي ذلك بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية باختطاف عمدة مدينة ميليتوبول، إيفان فيدوروف، أثناء وجوده في مركز الأزمات بالمدينة، يوم الجمعة، بعد رفضه التعاون مع الروس.

في السياق، أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمدينة لفيف الأوكرانية، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الضربة الجوية الروسية التي استهدفت مركزًا عسكريًا بالمدينة، الليلة الماضية، إلى 35 قتيلا و134 مصابا.

وأضافت الإدارة- في بيان، نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية: أنه تم إخماد جميع الحرائق تقريبا في مباني المركز الدولي لحفظ السلام والأمن، وتقوم فرق المتفجرات وخبراء آخرون بمعاينة المنطقة ورفع الأنقاض.

وكان مسؤولون أوكرانيون قد أفادوا، في وقت سابق، بأن القوات الروسية أطلقت 30 صاروخا على مركز التدريب العسكري الواقع على بعد 20 كم فقط من الحدود البولندية.

وتستخدم دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) هذا المركز لتدريب الجيش الأوكراني، ويأتي الهجوم بعد تحذيرات روسية من استهداف خطوط إمداد الناتو.