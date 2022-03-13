«مش بالورقة والقلم».. قصة نجاح جديدة للمرأة في مواجهة السرطان (صور)

وسط مشاركة جماهيرية كبيرة، أقام المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز إحتفالية خاصة باليوم العالمي للمرأة، بمركز الابداع بدار الأوبرا المصرية.

وتم خلال الإحتفالية العرض الأول للفيلم الروائي القصير "مش بالورقة والقلم" للمخرج احمد محمد عبده .

والفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما ومن إخراج احمد محمد عبده وسيناريو وحوار ناجي عبدالله وبطولة مصطفي سلامة ورنا خطاب وآلاء على وبريهان انور ويحي نديم وفريق العمل مدير تصوير محمد مطر ومونتاج منار حسني.

إحتفالية خاصة باليوم العالمي للمرأة،

و شارك بالفيلم عدد من محاربات السرطان بمستشفي بهية، وتدور أحداث الفيلم في إطار دراما رومانسية عن مقاومة المرأه لمرض السرطان.

وتم خلال الاحتفالية تكريم عدد من محاربات السرطان بمشاركة الدكتورة جيلان احمد المدير التنفيذي لمؤسسة بهية والكاتب مجدي الشحري مدير عام الانتاج واحمد محمد عبده مخرج الفيلم وباقي أسرة الفيلم .

إحتفالية خاصة باليوم العالمي للمرأة،

إحتفالية خاصة باليوم العالمي للمرأة،

إحتفالية خاصة باليوم العالمي للمرأة،