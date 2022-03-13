السجن المشدد 7 سنوات لقاتلة زوجها في القليوبية

أصدرت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، اليوم، حكما يقضي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لربة منزل ضربت زوجها بسكين مطبخ استقرت بصدره فأحدثت إصابته التي أفضت لموته.

وتبين من أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29765 لسنة 2021 جنايات طوخ والمقيدة برقم 2149 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهمة "ر س أ"، 25 سنة، ربة منزل، ضربت زوجها "م أ ع"، حيث سددت طعنة نافذة استقرت بيسار صدره مستخدمة في ذلك سلاح أبيض "سكين"، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم تقصد من ذلك قتله ولكنه أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت النيابة العامة قد أُخطرت بوفاة المجني عليه فانتقلت لمناظرة جثمانه ومعاينة مسرح الحادث بالوحدة السكنية محل إقامة الزوجين، وتبينت بالجثمان إصابة بالصدر من الناحية اليسرى، وبالوحدة السكنية تبينت بعثرةَ بعض محتوياتها وكسر باب الحمام وبعض آثار للدماء.

وأمرت النيابة العامة، الشرطةَ بإجراء التحريات حول الواقعة، فتوصلت إلى طعن المتهمة المجني عليه بالسكين على إثر مشادَّة بينهما تطورت حتى تضاربا فالتقطت المتهمة السكينَ من بين أدوات المطبخ وسددت طعنة لصدر المجني عليه فأحدثت إصابته التي أودت بحياته، ثم حاولت المتهمةُ ووالدةُ المجني عليه إسعافَهُ ونقله إلى طبيب ولكن وافته المنية.

وكانت النيابة العامة، قد أُخطرت من الشرطة بالعثور على السكين المستخدم بمحلِّ الواقعة فأمرت بالتحفظ عليه ، كما أمرت النيابة العامة بضبط المتهمة، وباستجوابها أقرت بمضمون ما ورد بمحضر التحريات، وأضافت أنها كانت تحاول الذَّوْد عن نفسها خلال المشاجرةِ بينها وبين زوجها، إذ كان قد تعدى عليها مُطْبقًا على عنقها، فأرادت تخويفه بالسكين لردِّ اعتدائه عليها ولكن أصابته بالطعنة التى أودت بحياته، وقد ورد تقرير طبى يفيد بوجود سحجات بعنق المتهمة، وبمواجهتها بالسكين المضبوط أقرَّت باستخدامه فى إصابة زوجها، وأمرت النيابة بحبسها وجارٍ استكمال التحقيقات.