الثلاثاء.. «التضامن» تبدأ صرف «الدعم» لأكثر من 3.8 مليون مستفيد

تبدا وزارة التضامن الاجتماعي، بعد غدا الثلاثاء، 15 مارس، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لأكثر من 3.8 مليون مستفيد، وذلك بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة التضامن، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، و لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم البدء فى صرف الدعم النقدي" كرامة" يومي الثلاثاء والأربعاء لمن يتقاضى من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، ان عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم "كرامة" بلغ مليونا و328 ألفًا و884 مستفيدًا حتى فبراير مقارنة مليونًا و328 ألفًا و389 مستفيدًا على مستوى المحافظات فى يناير الماضي، والذي يستهدف المُسنين، الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة أو أكثر، وذوي الإعاقة.

وأضاف التقرير أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" بلغ 2 مليون، و108 آلاف، و343 مستفيدًا حتى فبراير، مقارنة بـ2 مليون و107 ألاف 440 مستفيدا خلال يناير الماضي.

وأشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، بلغ 364 و 687 مستفيدا حتى فبراير، مقارنة ب 365 ألفا 585 خلال يناير الماضي.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برامج الحماية الاجتماعية تشمل مجموعة من التدابير الحمائية التي تتبناها وزارة التضامن للوفاء بالاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة و الأولى بالرعاية التي تعاني من الفقر والبطالة، كذلك محدودية الدخل، لاسيما فى ظل الظروف الاقتصادية غير المتوقعة والكوارث الطبيعية أو الحوادث، من أجل ضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة وتعزيز القدرة على إدارة المخاطر الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المجتمعي.