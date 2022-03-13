رحلت الملهمة.. كيف نعى المشاهير الدكتورة أنيسة حسونة؟

نعى العديد من النجوم والإعلاميين والسياسيين الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابق، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، عقب وفاتها صباح اليوم عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد معاناة شديدة مع مرض السرطان الذي تكرّر أكثر من مرة في حياتها.

وتحوّلت صفحات الكثير من المشاهير إلى برقية حزن ومواساة على فقدان صاحبة الكلمة الدكتورة أنيسة حسونة، فضلاً عن تقديم الجميع واجب العزاء لأسرتها ومشاركة ذكرياتها المُلهمة.

وزيرة التخطيط

وعبّرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، عن حزنها لفقدان الدكتورة أنيسة حسونة، مُفتخرة بمسيرة الراحلة وإرثها الذي سيُحكى للأجيال.

وكتبت وزيرة الاستثمار عبر صفحتها الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "فقدنا اليوم أيقونة أمل المصريين، السيدة أنيسة حسونة، رحلت تاركة خلفها أثرًا وخيرًا لا يُعد ولا يُحصى. وتركت حياة تستحق أن تُحكى للأجيال القادمة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

مصطفى بكري

كما نعى مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الدكتورة أنيسة حسونة بكلمات قصيرة تدل على اجتهادها طوال حياتها، فضلاً عن مساعدتها وتقديم الخدمة المجانية للمرضى.

وقال بكري: "رحلت الدكتورة أنيسة حسونة، السيدة المصرية المرموقة، والتي كرمتها السيدة انتصار السيسي في اليوم العالمي للمرأة، تقديرًا لدورها وجهدها في العمل الخيري.

أضاف بكري عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر":"قبل الرحيل اجتهدت النائبة السابقة في تأسيس مستشفى الناس للأطفال لتقديم الخدمة المجانية للمرضى، كانت سيدة صاحبة موقف، بالضبط".

كندة علوش

كما كتبت الفنانة كندة علوش: "خبر محزن رحيل الإنسانية العظيمة وفاعلة الخير الدكتورة أنيسة حسونة.. كنت متعودة على كتابها على تويتر، على روحها الخفيفة وحسها الإنساني والوطني العالي.. سنفتقدك كثيرًا وسيفتقدك كل محبينك".

مجدي عبد الغني

كما نعى مجدي عبد الغني الراحلة قائلاً: "خالص العزاء في وفاة الدكتورة أنيسة حسونة، إحدى رائدات العمل الخيري في مصر.. إنا لله وإنا إلية راجعون".

مي كساب

كما كتبت الفنانة مي كساب، عبر حسابها على "تويتر": "خبر حزين على قلبي، الله يرحم الدكتورة أنيسة حسونة، كانت ست طيبة جدًا وأخلاقها كريمة.. خالص التعازي لأسرتها، نسألكم الفاتحة والدعاء.. البقاء لله إنا لله وإنا أليه راجعون".

وأنيسة حسونة كاتبة وباحثة سياسية ونائبة معينة بمجلس النواب، من مواليد القاهرة 22 يناير 1953، وهي المدير التنفيذي السابق لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة.

وخاضت الدكتورة أنيسة حسونة معركة مع مرض السرطان الذي أصابها أكثر من مرة.