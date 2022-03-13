«التعاون الإسلامى» تُدين الهجوم الصاروخى على أربيل العراقية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، "العمل الإرهابي" الذي استهدف مدينة أربيل شمالي العراق بعدد من الصواريخ.

وأكد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- وقوف المنظمة وتضامنها مع العراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه، كما جدد موقفها الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب مهما كانت الأسباب والدوافع.

وأعلنت محافظة أربيل في وقت سابق سقوط عدة صواريخ على مدينة أربيل مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح.