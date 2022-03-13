الأحد 13 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الغذاء العالمى» يدعو إلى منع المزيد من الجوع فى اليمن

الجوع فى اليمن
الجوع فى اليمن

دعا برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأحد، إلى منع المزيد من الجوع في اليمن.
وذكر البرنامج- في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة اليمن الفضائية - "إن العنف المتزايد والتدهور الاقتصادي في اليمن، دفعا بالملايين إلى حافة المجاعة".
وأضاف أن هناك عائلات يمنية أصبحت تأكل أقل من المطلوب، بسبب خفض كمية المساعدات.. داعيا إلى مزيد من الموارد لمنع الملايين في اليمن من الوقوع في مزيد من الجوع.
كان البرنامج قد أعلن، أكثر من مرة، خفض كميات المساعدات عن ملايين اليمنيين، جراء النقص الحاد في التمويل.
يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" قد حذرت في وقت سابق، من انزلاق ملايين اليمنيين إلى المجاعة، تأثرًا بالانهيار الاقتصادي في البلاد التي تشهد حربا للعام الثامن على التوالي.

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وائل لطفي

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