عقب هجوم أربيل.. «الصدر» يطالب برفع مذكرة احتجاج للأمم المتحدة والسفير الإيراني

طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاحد، برفع مذكرة احتجاج للأمم المتحدة والسفير الايراني فورا، وذلك في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

وطالب الصدر، الجهات المختصة برفع مذكرة احتجاج للأمم المتحدة والسفير الإيراني فوراً، اعتراضاً على الهجوم الصاروخي على أربيل عاصمة كردستان العراق اليوم، والذي أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عنه، وفقاً لصحيفة الشرق الاوسط اللندنية

وقال الصدر في بيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «لا ينبغي استعمال الأراضي العراقية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها ساحة للصراعات السياسية والأمنية والعسكرية... ولذا ندين كل الأعمال التي تستهدف دول الجوار من داخل العراق، فإننا ندين أي تدخل خارجي وأي قصف للأراضي العراقية ذات السيادة الكاملة».

وأضاف الصدر أنه «على الجهات المختصة رفع مذكرة احتجاج للأمم المتحدة والسفير الإيراني فوراً... مع أخذ ضمانات بعدم تكرارها مستقبلاً، وما يدعى بأن هناك مواقع إسرائيلية فيجب التحقيق فيها بأسرع وقت ممكن فلا يجب أن تستعمل حجة لزعزعة أمن العراق وشعبه».

وكان «الحرس الثوري» الإيراني، قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي على أربيل عاصمة كردستان العراق اليوم الأحد، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية. وأشار إلى أنه استهدف «مركزاً استراتيجياً» إسرائيلياً في شمال العراق، وحذر «الحرس الثوري»، إسرائيل، من «رد قاس وحاسم ومدمر» في حالة وقوع هجمات مستقبلية.

وحسب مصادر أمنية كردية، فإن مناطق متفرقة بمدينة أربيل شهدت فجر اليوم هجوماً بـ12 صاروخاً دون وقوع إصابات.