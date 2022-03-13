الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تودع خمسينى بلا مأوى فى دور رعاية

وزارة التضامن
وزارة التضامن

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي التابع لوزارة التضامن بسرعة بحث شكوى قد وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تفيد بوجود مواطن مسن بلا مأوى يقيم على رصيف أحد المقاهي وأحيانا يسمح له صاحب المقهى بالنوم بداخلها.

وأكدت وزارة التضامن أنه في هذا الإطار فقد تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد ببحث ودراسة حالة المواطن، حيث تبين أنه يبلغ من العمر ٥٧ عاما وليس لديه عائل، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي، وفور الانتهاء فقد تم إيداعه بدار كبار بلا مأوى ببورسعيد لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

واستعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا شاملاً عن جهود فريق التدخل السريع التابع للوزارة، حيث تعامل الفريق مع 648 بلاغًا للأطفال وكبار وأسر بلا مأوى بمحافظات الجمهورية، حيث وجهت القباج بضرورة تيسير الإجراءات لسرعة إنقاذ المواطنين وبحث كل البلاغات والتحرك فور تلقيها.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن فريق التدخل السريع، هو فريق معني بالتعامل مع مشاكل دور الرعاية الاجتماعية سواء للأيتام، أو المسنين، أو ذوي الإعاقة، أو المشردين، أو الأشخاص بلا مأوى من الأطفال والنساء والكبار الموجودين في الشارع.

ويصل إلى 140 عضوًا، وهو مكون من العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن الفريق يغطي كل محافظات الجمهورية، حيث يتلقى تكليفات من وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، أو من خلال البلاغات الواردة لحسابات الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق بلاغات الخط الساخن 16439 التابع للوزارة والمخصص لتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية، وأيضا من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528.

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