الأحد 13 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرعاية الصحية»: رعاية طبية متكاملة للوافدين بمهرجان السينما الإفريقية بالأقصر

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم رعاية طبية مؤمنة ومتكاملة على مدار الساعة، لجميع الوفود الذى شاركوا فى مهرجان السينما الأفريقية فى دورته الحادية عشر وسط، والذى عقد بمحافظة الاقصر خلال الأيام الماضية.

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وأوضحت هيئة الرعاية الصحية أنه تم توفير التأمين الطبي اللائق وبالشكل المُشرف، لكافة الوافدين خلال فترة المهرجان، حيث تعد مشاركة الهيئة بهذا المهرجان من أحد أولويات الهيئة العامة للرعاية الصحية بتقديم خدمة طبية متميزة عالية الجودة من خلال المنشآت الصحية التابعة لها، بهدف التسويق لمبادرة هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر"، وهو ما يضع مصر علي الطريق للمنافسة العالمية، حيث من المخطط لها أن تصبح محافظة الأقصر بما تمتلكه من مقومات وإمكانات ومنشآت صحية متميزة مركزًا عالميًا للسياحة العلاجية.

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وأشارت الهيئة إلى أنه خلال فعاليات المهرجان تم التعامل طبيًا  مع العديد من الحالات سواء من المشاركين الافارقة أو المصريين التابعين للمهرجان ، وتنوعت حالتهم بين حالات بسيطة ومتوسطة أو طارئة تم التعامل معهم ، وتقديم الخدمة الطبية المتميزة لهم، وذلك من خلال وحدة طبية مجهزة طبقًا لأعلى معايير الجودة، داخل مكان إقامة فعاليات المهرجان أو من خلال مستشفى الطوارئ والإحالة، وذلك شَهِد إشادة عالمية من الوافدين بالمستوي الطبي والخدمي والجودة العالمية غير المسبوقة.

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جدير بالذكر، إن هيئة الرعاية الصحية، هي الراعي الطبي الرسمي على مدار عامين على التوالي لمهرجان السينما الأفريقية بالأقصر، وهذا العام تم تخصيص غرف استقبال وطوارئ وإحالة خاصة بتأمين المهرجان داخل مستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر لتقديم الخدمة الطبية اللائقة للسائحين على أعلى مستوى، إضافة إلى توفير فريق طبي ثابت ومتحرك على مدار الساعة وخلال فاعليات المهرجان، لتقديم الخدمة الطبية اللائقة لمرتادي المهرجان.

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الرعاية الصحية رعاية طبية متكاملة للوافدين مهرجان السينما الإفريقية الأقصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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