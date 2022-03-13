وفدان من جامعتي العلمين ولويزفيل يزوران كليتي الهندسة والحاسبات بأسيوط

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن اصطحابه لوفد جامعتي العلمين الدولية ولويزفيل الأمريكية في جولة لزيارة عدد من وحدات ومعامل الهندسة والحاسبات والمعلومات والتى تأتى محل الاهتمام في أجندة التعاون المشترك في المرحلة المقبلة، وذلك على هامش مشاركتهم في المؤتمر الموسع للتعريف ببرنامج الهندسة الطبية وعلوم الحاسب لمنح شهادة بكالوريوس مشترك بين الثلاث جامعات.

و يضم الوفد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية والدكتور مصطفى النعناعي عميد كلية الهندسة بجامعة العلمين، ويضم وفد جامعة لويزفيل الأمريكية الدكتور إيمانويل كولينز عميد كلية سبيد للهندسة، و الدكتور أيمن الباز رئيس قسم الهندسة الطبية، والدكتورة هولى وى مساعد عميد برنامج دكتوراه التمريض، والتي رافقهم فيها الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، والدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة ، والدكتورة تيسير عبد الحميد عميدة كلية الحاسبات و المعلومات، والدكتور مؤمن المليجي وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور جمال بدر منسق العلاقات الدولية والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجولة بدأت بتوجه أعضاء الوفد إلى كلية الهندسة و كان في استقبالهم وكلاء الكلية لمختلف القطاعات وعدد من رؤساء أقسام الكلية والتي تضمنت زيارة قسم الهندسة الكهربائية، و الذي يعد من أكبر أقسام كلية الهندسة بجامعة أسيوط لم يضمه من نخبة من أعضاء هيئة التدريس و من حيث عدد الطلاب والمصنف ضمن أفضل 400 قسم على مستوى العالم في مجال الهندسة الكهربائية وفق تصنيف شنغهاي العالمي حيث تفقد معمل مبادئ الدوائر و معمل الحاسب الآلي بالقسم أعقب ذلك تفقد معمل الهندسة الطبية الحيوية و الذي تم افتتاحه أكتوبر 2021 كأحدث البرامج العلمية المضافة مؤخراً لما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية عن طريق البرامج الخاصة والمميزة في مختلف الكليات.



وأشار رئيس الجامعة أن برنامج الهندسة الطبية الحيوية هو أحد أهم المجالات العلمية حالياً على مستوى العالم، و الذي يعمل على تأهيل مهندسين مختصين في مجالات الأجهزة التكنولوجية والبرامج المختلفة المستخدمة في التخصصات الطبية، و يتيح إجراء تجارب فى عدد من المجالات الطبية باستخدام التقنيات التكنولوجية.

وعقب ذلك تم تفقد معمل الذكاء الاصطناعي والذي تم تجهيزه بتكلفة إجمالية تصل إلى 6 ملايين جنيه، وذلك بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والذي يعمل على ابتكار برامج تشخيصية في مختلف المجالات الطبية مثل الاكتشاف المبكر لفيروس كورونا، وسرطان البروستاتا، وأسباب رفض الجسم للكلى المزروعة ثم التوجه إلى قسم الهندسة المعمارية و تفقد معمل الحاسب الآلي والمجهز بأحدث الأجهزة المتطورة التي تساعد الطلاب في تنفيذ مشروعات التخرج الخاصة به و برامج العمارة الرقمية و إجراء الامتحانات.

و اختتمت الجولة بالتوجه إلى كلية الحاسبات و المعلومات وكان في استقبالهم وكلا ء الكلية لمختلف القطاعات، و أوضحت الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد أن الكلية تضم 4 أقسام عامة وبرنامجيين خاصين بنظام الساعات المعتمدة، كما تضم الكلية 22 معمل طلابى و8 معامل بحثية وتخصصية ، موضحةً أن الضيوف قاموا بزيارة معمل الوسائط المتعددة والذي يقدم أفلام رسوم متحركة وتفاعلية لخدمة العملية التعليمية لمختلف كليات الجامعة من تصميم الجرافيك و المالتيميديا ، تصوير الكروما ، التصوير الثلاثى الابعاد ، السينيما ثلاثية الابعاد ، الدورات التدريبية ، أبحاث المالتيميديا ، المسح الضوئى و الطباعة ، التصميمات ثلاثية الأبعاد وكذلك أفلام توعوية بأهم الموضوعات الراهنة لرفع وعى لدى الأفراد.