نانسي ناجي تشارك بـ «ثلاث نساء ثلاث أرواح ثلاث  قصص» في معرض روما

تشارك الفنانة التشكيلية المصرية نانسي ناجي بمعرض "ثلاث نساء ثلاث أرواح ثلاث قصص" في معرض روما الدولي.

و يشارك في المعرض 19 فنانا من جنسيات مختلفة بأعمال فنية بأحجام مختلفة، ترصد ثقافة وهوية كل دولة على حدة، ومن المقرر ان يستمر المعرض حتى 22 مارس الجاري.

وقالت الفنانة التشكيلية نانسي ناجي للدستور "الفن المصري القديم اهتم بالمرأة لدرجة وصولها لحكم مصر ملكات مثل حتشبسوت وكليوبترا ونفرتيتي، والفن المصري أول فن في العالم أعطى المرأة حقها وتوجها علي العرش، ومازالت العصور تتوالى والاهتمام استمر إلى أن أصبحت وزيرة وسفيرة في مصر وقاضية .

وأضافت الفنانة، تأتي مشاركتي في هذا المعرض في إطار تبادل الثقافات بين مصر وإيطاليا، لاشك ان علاقة مصر بايطاليا علاقة وطيدة منذ الحضارات وتبادل الفنون علي المستوى السياسة والثقافة وكل المستويات، وكل فنان يعبر عن المرأة باختلاف الثقافات ومستوى الإبداع من فنان إلى آخر ، ثمة من تتملكه السمات الشخصية الرومانسية، آخر يعبر عن شخصياتها القوية ، وايضا يوجد نحاتين صوروا المرأة بأجمل ما يكون بتشريح الإنسان وتبادل خبرات مهم للغاية بين الدول والفن التشكيلي لة دور كبير جدا في تبادل الثقافات بين البلاد وينقل الخبرات واكتشاف التطور التكنولوجيا الكبير مثل الكمبيوتر جرافيك والديكور وتبادل الثقافات تضيف خبرات جديدة على المستوى الفني والثقافي