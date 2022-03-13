الأحد 13 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط تسجيل 1 سري ثانوية عامة 2022 لمعلمي التربية والتعليم

التربية والتعليم
التربية والتعليم

يبحث العديد من المشاركين في امتحانات الثانوية العامة عن رابط تسجيل استمارة 1 سري ثانوية عامة 2022 الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن  اتاحة الموقع الالكتروني للوزارة و الخاص بتسجيـل استمارة ( ۱ سری ) لجميع السادة العـاملين بالمدارس الثانوية والإعدادية ودواوين المديريات والادارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

رابط تسجيل 1 سري ثانوية عامة 2022

ويحتاج المعملون تسجيل استمارة 1 سري ثانوية عامة 2022؛ للترشح للعمل بلجان سير الامتحـان وكذا أعمال تقدير الدرجات بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الحالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱  طبقا للمجموعة النوعية لوظائف الكادر ( قانون 155 لسنة ٢٠٠٧) ، وذلك للفنـات المنوط بهـا الترشح للعمل (كمراقبين ، وملاحظين ، وأعضاء تكنولوجيا المعلومات ، الخ...) ويتم ترشيح السادة المعاونين ( الإداريين ) من الفئات التي لا ينطبق عليها المجموعة النوعية لوظائف الكادر.

ويمكن تسجيل استمارة واحد 1 سري ثانوية عامة 2022 عبر رابط موقع الثانوية العامة من "هنا".

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رابط مباشر.. تسجيل 1 سري ثانوية عامة 2022

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رابط تسجيل استمارة واحد 1 سرى للثانوية العامة للعام الدراسي 2022

تنبيهات عند تسجيل استمارة  1 سري للثانوية العامة 2022

واصدرت وزارة التربية والتعليم عدة تنبيهات عند تسجيل  استمارة  1 سري للثانوية العامة 2022 وترصدها الدستور عبر السطور التالية:-

1. التنبيه على السادة مديري عموم الإدارات التعليمية التابعين لمديريتكم بسرعة اخطار جميع المدارس الثانوية والاعدادية بموعد إتاحة الموقع الالكتروني الموضح بعاليه .

۲. التنبيه بأن التسجيل لايقتصر على المدارس الثانوية والاعدادية فقط بل يمتد ليشمل العاملين بـدواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية طبقا للفئات المشار إليها بعاليه .

٣-الفاكس الذي تم توزيعه علي المديريات  خاص بالتسجيل الالكتروني لاعمال الامتحانات وليس له أى علاقة بطريقة أداء الامتحانات وعلى المعيني والمشاركي بامتحانات الثانوية   عدم ترويج اى معلومات خاطئة عن نظام الامتحانات حيث أنه لم تصل اى تعليمات عن طريقة أداء الامتحانات.
حيث يتضمن الفاكس ترشيح الملاحظين والمراقبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة، ولترشيح مقدري المواد خارج المجموع فقط وليس المواد المضافة للمجموع.

٤-سوف يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربي  والتعلي والتعلي الفن  كافة التفاصيل بخصوص امتحانات الثانوية العامة قريبا.

1 سرى ثانوية عامة 2022 تسجيل 1 سري ثانوية عامة استمارة 1 سري رابط تسجيل استمارة 1 سري استمارة 1 سري ثانوية عامة 2022 وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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