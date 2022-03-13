«الأرصاد» توضح موعد انتهاء موجة الطقس البارد وبداية تحسن الأحوال الجوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سوء حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة، معلنة موعد انتهاء الموجة الباردة التى تمر بها البلاد.

موعد انتهاء موجة الطقس البارد

وقالت الهيئة، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن الانخفاض الكبير الذي حدث في درجات الحرارة ونشاط الرياح وزيادة فرص سقوط الأمطار والعودة للأجواء الشتوية الباردة مستمر حتى الخميس المقبل.

من الجمعة المقبل وحتى يوم الاحد ستكون درجات حرارة تتجاوز الـ30 درجة مئوية على أغلب الانحاء، فهناك تغيرات قوية على المنظومة الجوية ليس لمصر فقط بل لأغلب منطقة الشرق الأوسط، ومثلما نوهنا وقبل ذلك أن الانخفاض المتوقع خلال هذا الاسبوع هى درجات حرارة أقل من المعدل الطبيعى لمثل هذا الوقت من العام.

موعد بداية تحسن الأحوال الجوية

أيضا هذا الارتفاع المتوقع فى الفترة من الجمعة إلى الاحد هى درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعى لمثل هذا الوقت من العام لأننا ما زلنا في فصل الشتاء الذي من المفترض ان ينتهي في يوم ٢١ مارس القادم ليبدا فصل الربيع.

لكن هذه الأجواء تستدعى الحذر حيث مع هذه التغيرات تزداد اصابات البرد والانفلونزا والمهم أن هذا الارتفاع سيعقبه انخفاض اخر على درجات الحرارة.

ومازالت السحب الممطرة تتواجد في سماء محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة واغلب محافظات الدلتا وتقترب من القاهرة يصحبها امطار أغلبها امطار ديمية تستمر لفترات ومن المتوقع خلال الساعات القادمة أن تتقدم الأمطار إلى مدن القناة وشمال سيناء.

وأيضا من المتوقع أن تقل حدة الأمطار، لكن في الثلاثة أيام القادمة من غد الاثنين وحتى يوم الاربعاء القادم هم الأشد برودة خلال هذه الموجة، خاصة خلال ساعات الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح لذلك يرجى الحذر وارتداء ملابس ثقيلة.

والتحسن الفعلى على درجات الحرارة يبدأ من يوم الخميس على جنوب البلاد ثم يتقدم ليشمل كل أنحاء البلاد خلال الفترة من الجمعة للاحد وارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة.