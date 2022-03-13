الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 متهمين بقتل جامع قمامة تسبب في وفاة طفل بأبوالنمرس

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأحد، حبس 3 متهمين بقتل جامع قمامة لتسببه في وفاة طفل صعقته الكهرباء، في منطقة أبو النمرس، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص "مجهول" - داخل إحدى المجاري المائية بدائرة المركز.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالجيزة إلى تحديد شخصية المجني عليه وتبين أنه عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وأن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم أن المجني عليه يعمل في مجال جمع القمامة رفقة نجله والذي توفي إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء جمعهما للقمامة إلا أن المجني عليه تخلى عنه ولم يقم بنقله للمستشفى فعقد العزم على التخلص منه أخذاً بالثأر.

حيث تم التقابل معه واصطحابه لمسكن أحدهم بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس وقاموا بالاعتداء عليه، مما أدى إلى وفاته.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

التحقيقات صعقته الكهرباء طفل جامع قمامة حبس النيابة العامة في الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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