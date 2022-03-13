استشاري مناعة لـ«الدستور»: الدولة نجحت في الخروج من الموجة الخامسة لكورونا بسلام

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة، إن الدولة نجحت بالفعل في مواجهة فيروس كورونا ضمن الاستراتيجية التي وضعتها الدولة للسيطرة على الموجة الخامسة والتي بدأت بمتحور "أوميكرون"، مشيرة إلى أن هناك عدة أشياء يجب للمواطن أن يحافظ عليها الفترة المقبلة، لعل أبرزها تناول الخضروات والفواكه والتي تعد من أكثر الأشياء التي تفيد الجسم وتعزز الجهاز المناعي في ظل المناخ المتقلب، لذا يجب الحفاظ على نوعية الطعام الذي يتناوله الشخص العادي كبيرًا كان أو صغير، لأن قوة الجهاز المناعي هي التي تجعله يواجه أي فيروس يدخل إلى الجسم سواء أكان هذا الفيروس هو كورونا أو غيره من الفيروسات التي تنتشر بين كل فترة وأخرى.

ونصحت "عبد الوهاب" خلال تصريحاتها لـ "الدستور"، المواطنون بالتعرض للشمس والحفاظ على تناول الفيتامينات الناقصة في أجسادهم والتي قد يكون نقصها سببًا للإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن المواطن يجب أن يساعد الدولة في انحسار أعداد الإصابات قدر المستطاع، وذلك بالاهتمام بصحته الجسدية وشرب الماء الكثير، وممارسة الرياضة بشكل يومي، وذلك لتنشيط الدورة الدموية في الجسم، كما نصحت المواطنين بضرورة البعد عن التجمعات في شهر رمضان الكريم، منعا لانتشار الوباء من شخصٍ لآخر.

وأضافت "عبد الوهاب"، أن الكمامة هي شيء يجب ارتدائه لكل شخص في المجتمع، ويجب أن لا يساهم قلة أعداد المصابين في اطمئنان المواطنين للدرجة التي تجعلهم يتخلون عن الكمامة بعد الحفاظ على ارتدائها طوال الفترة الماضية، مشيرة إلى أهمية وجودها كشرط للتعامل مع كل المترددين على الأماكن العامة والدراسة وأماكن العمل، كما طالبت المواطنين بضرورة تلقي الجرعة التنشيطية للقاحات كورونا والتي تنوّه وزارة الصحة عنها باستمرار للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.