نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف للعمال والأئمة 2022 وشروط القبول

نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف للعمال والأئمة 2022، هو الموضوع الذي تصدر ساحات البحث الإلكتروني خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتهاء فترة التقدم للوظائف الشاغرة التي طرحتها وزارة الأوقاف في منتصف فبراير الماضي، واستمر التقديم حتى الثاني من مارس الجاري.

موعد نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف 2022

ولم تعلن وزارة الأوقاف عن موعد النتيجة حتى الآن، ويجرى الاختيار من المتقدمين للوظائف بشفافية تامة ممن تنطبق عليهم الشروط، وحذرت وزارة الأوقاف، من أي مدعين يمكن أن يوهموا بعض المتقدمين لمسابقة الأئمة والعمال بالأوقاف من قدرتهم على التوسط لهم في التعيين.



شروط القبول في مسابقة وزارة الأوقاف للأئمة 2022

كانت وزارة الأوقاف حددت شروط للتقدم للوظائف الأئمة والعمال..

أولا.. شروط التعاقد على 1000 وظيفة لدرجة إمام وخطيب ومدرس هي:

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.

- مؤهل عال أزهري مناسب.

- ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد).

- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان).

- إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان).

- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة).

- صورة المؤهل.

- صورة المؤهل الأعلى إن وجد.

- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

شروط وظائف الأوقاف للعمال 2022

ثانيا.. شروط وظائف الأوقاف فيما يتعلق بالـ1000 وظيفة لدرجة عامل مسجد بنظام التعاقد بالشروط التالية:

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا.

- مؤهل أقل من المتوسط (إعدادية عامة - إعدادية أزهرية).

- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان).

- إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان).

- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة).

- صورة المؤهل.

وأوضحت الأوقاف أن الوزارة ستشارك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إجراء الاختبارات التي يجريها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في ذلك من خلال لجان علمية متخصصة في اختبارات الأئمة وقد تم اختيار أعضاء اللجنة الممثلين للأوقاف بمعرفة وزير الأوقاف شخصيًّا وبمتابعته الشخصية .

وأكدت أن قبول المرشحين للتعاقد المنتهي بالتعيين سواء من الأئمة أم من العمال سيتم بمنتهى الحياد والشفافية تحت سمع أجهزة الدولة المعنية وبصرها ومراقبتها .