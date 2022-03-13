الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بضبط المتهمين بإطلاق النار على شخص بالمنوفية

إطلاق النار
إطلاق النار

أمرت النيابة العامة في المنوفية، اليوم الأحد، ضبط وإحضار المتهمين بإطلاق الرصاص على شخص أثناء عودته من واجب عزاء بقرية الرمالى التابعة لمركز قويسنا.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد مصرع شخص بقرية الرمالي التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، نتيجة قيام مجهولين بإطلاق الرصاص عليه أثناء عودته من واجب عزاء، تم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

شخص قرية الرمالى مركز قويسنا محافظة المنوفية الرصاص الجثمان مستشفى شبين الكوم

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يوم الشهيد

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