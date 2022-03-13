رفع 10 آلاف طن قمامة و707 حالة إشغالات في 3 مراكز بالفيوم

رفع 10 آلاف طن قمامة و707 حالة إشغالات في 3 مراكز بالفيوم
نظمت محافظة الفيوم عدداً من الحملات المكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم وسنورس واطسا ويوسف الصديق، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 10678 طن قمامة، وإزالة 707 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1307 كشاف إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، خلال الأسبوع الماضى، تنفيذ عدد من الحملات المكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، أسفرت عن رفع 3900 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق شوارع جمال عبد الناصر، والنبوي المهندس، وسعد زغلول، وشارع طارق بدار الرماد امتداد النبوى المهندس أمام مركز الأورام، وشارع أحمد حلمي مرزوق، وخلف ملجأ الأيتام، وكذلك شارع السد العالي، وميدان التدريب، والشوارع المحيطة بجامعة الفيوم، وشارع بطل السلام، والشيخ حسن، والسلخانة، والملك الناصر، كما تم رفع المخلفات بطريق باغوص العقرب، وشوارع حي الجون، ورفع التراكمات بالطريق الدائري والطرق الرئيسية بقرى مركز الفيوم (طريق منشاة عبد الله، زاوية الكرادسة، دسيا، تلات، العدوة، سيلا، هوارة عدلان، و هوارة المقطع، واللاهون).
كما تمت إزالة 325 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة، والشوارع المحيطة بالمدارس، والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى، لتيسير حركة المارة وضبط الشارع، كما تم صيانة وتركيب 400 كشاف إنارة بشوارع المدينة والطرق العمومية بقرى المركز.
فيما أشار خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، إلى تنظيم 44 حملة مكبرة للنظافة العامة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 4130 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 71 حالة إشغالات متنوعة في المهد، وصيانة 230 كشاف إنارة.
ولفت المحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضى، تنفيذ 7 حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، أسفرت عن رفع 980 طن قمامة ومخلفات بناء، كما تم إزالة 39 حالة إشغالات متنوعة في المهد، وصيانة وتركيب 355 كشاف إنارة بشوارع المدينة والقرى التابعة للمركز.
وكشف المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، عن تنظيم 10 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 1668 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 272 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة وتركيب 322 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحة.