رفع 10 آلاف طن قمامة و707 حالة إشغالات في 3 مراكز بالفيوم

نظمت محافظة الفيوم عدداً من الحملات المكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم وسنورس واطسا ويوسف الصديق، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 10678 طن قمامة، وإزالة 707 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1307 كشاف إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، خلال الأسبوع الماضى، تنفيذ عدد من الحملات المكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، أسفرت عن رفع 3900 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق شوارع جمال عبد الناصر، والنبوي المهندس، وسعد زغلول، وشارع طارق بدار الرماد امتداد النبوى المهندس أمام مركز الأورام، وشارع أحمد حلمي مرزوق، وخلف ملجأ الأيتام، وكذلك شارع السد العالي، وميدان التدريب، والشوارع المحيطة بجامعة الفيوم، وشارع بطل السلام، والشيخ حسن، والسلخانة، والملك الناصر، كما تم رفع المخلفات بطريق باغوص العقرب، وشوارع حي الجون، ورفع التراكمات بالطريق الدائري والطرق الرئيسية بقرى مركز الفيوم (طريق منشاة عبد الله، زاوية الكرادسة، دسيا، تلات، العدوة، سيلا، هوارة عدلان، و هوارة المقطع، واللاهون).

كما تمت إزالة 325 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة، والشوارع المحيطة بالمدارس، والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى، لتيسير حركة المارة وضبط الشارع، كما تم صيانة وتركيب 400 كشاف إنارة بشوارع المدينة والطرق العمومية بقرى المركز.

فيما أشار خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، إلى تنظيم 44 حملة مكبرة للنظافة العامة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 4130 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 71 حالة إشغالات متنوعة في المهد، وصيانة 230 كشاف إنارة.

ولفت المحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضى، تنفيذ 7 حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، أسفرت عن رفع 980 طن قمامة ومخلفات بناء، كما تم إزالة 39 حالة إشغالات متنوعة في المهد، وصيانة وتركيب 355 كشاف إنارة بشوارع المدينة والقرى التابعة للمركز.

وكشف المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، عن تنظيم 10 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 1668 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 272 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة وتركيب 322 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحة.