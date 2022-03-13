لماذا يقاوم أطفالنا؟

في الآونة الأخيرة تزايدت شكوى الآباء والأمهات من أن أطفالهم قد أصبحوا مزعجين ،يميلون للعنف ولا يحترمون الغير، ويتسمون بقدر كبير من الأنانية وعدم تحمل المسئولية، هذه الشكوى المتكررة تسمعها كثيرًا من حولك وكأنها شكوى عامة، وهذا التغير في شكل العلاقة بين الأبناء والآباء يعود لأسباب كثيرة منها تعرض الأطفال لجرعات كبيرة من الإثارة من خلال مشاهدة ألعاب الانترنيت أو المواقع المختلفة أو التلفاز كل هذه الجرعات تجعل أطفال اليوم أكثر حساسية وانزعاجًا وغير متعاونين كما أن التهديد بالعقاب وكثرة الواجبات المدرسية والأوامر التي يتلقاها الطفل خلال يومه كل هذا يخلق عند الصبية حالة من التشتت ونقص التركيز ولدى الفتيات عدم الثقة بالنفس واضطرابات في الأكل والنوم.

في السطور التالية نتعرف على الأسباب التي تجعل أطفالنا يرفضون توجيهاتنا وكيف نتعامل مع هذه الظاهرة:

أولًا: لماذا يرفض أطفالنا توجيهاتنا؟

قد يكونوا محبطين وبحاجة إلي الحديث لبعض الوقت لكي تفهمهم وليس لديك الوقت للاستماع إليهم .

ربما يكونوا متعبين وبحاجة إلى بعض الراحة

ربما يكونوا جائعين ويريدون الطعام

ربما يكونوا غير مستعدين لما نتوقعه منهم وللقواعد التي نفرضها عليهم

ربما تم إثارتهم بشدة من خلال تناول المزيد من الحلوى أو كثير من الأنشطة

ربما هناك شئ آخر ضايقهم ويحتاجون إلى التحدث عنه.

قد يكون لديهم ألم في المعدة أو الأذن أو قد ضايقهم شخص ما هذا اليوم

ثانيًا :نصائح د. جون جراي للتعامل مع هذه المشكلة:

استمع لأطفالك بقصد الفهم وتعاطف معهم وإذا لم يكن لديك وقت للاستماع فإنك لا تعطي أطفالك ما يحتاجونه الاستماع إلى الأطفال أكثر أهمية من الذهاب إلى أي مكان في الموعد المحدد عندما يخرج الأطفال عن السيطرة فإن المطلوب هو احتواؤهم أو منعهم من الاستمرار في العناد. الأطفال المعرضون للتوتر والضغوط يخرجون عن السيطرة تمامًا مثل السيارة المسرعة بدون قائد. ما يكمن وراء رفض الطفل ومقاومته هو الغضب أولًا ثم الحزن ثم الخوف. عندما يحزن الأطفال فإنه دائمًا ما يكون هناك سبب قوي من وجهه نظرهم ولكننا في كثير من الأحيان لا نفهم ذلك وبالتالي قد لا نتعامل مع حزنهم بالشكل الصحيح. إن التعبير عن المشاعر السلبية والتنفيس عنها يعد مهارة ضرورية يجب أن يتعلمها كل طفل للتوافق بشكل ناجح مع تحديات الحياة، لذا فإن نوبات الغضب أو الحزن التي تنتاب أطفالكم لا تعني أنهم سيئون أو أنكم مقصرون. بدلًا من تعليم أبنائنا الشعور بأنهم سيئون بسبب أخطائهم فإننا بحاجة إلى تعليمهم أن يتعلموا من أخطائهم الغضب من الطفل لا يزيد من قدرته على التعلم من خطئه ولكنه يجعله يشعر بالحيرة والارتباك ويعوق عملية نموه إعطاء الأطفال المزيد ليس هو ما يفسدهم ولكن إعطاءهم المزيد لتجنب المقاومة هو ما يؤدي لفسادهم، خاصة عندما يسمح الآباء للأطفال أن يكونوا هم القادة.

ومضات على الطريق: لن يستطيع الأطفال تعلم التسامح، إلا إذا كان هناك شخص يسامح. لن يستطيع الأطفال تعلم الصبر، أو تأجيل إشباع الرغبات إذا حصلوا على كل شئ يريدونه. لن يستطيع الأطفال تعلم التعاون، اذا كان كل شئ يأتي إليهم بسهولة. لن يستطيع الأطفال الإبداع، إذا كان كل شئ يتم عمله لهم. لن يستطيع الأطفال تعلم التعاطف والاحترام، إلا إذا شعروا بالألم والهجر. لن يستطيع الأطفال تعلم الرضا بالذات، إلا إذا جربوا الرفض. لن يستطيع الأطفال تعلم الإصرار، إذا كان كل شئ سهلًا.



•إن عقبات الحياة تعمل على تقوية أطفالك بطريقة فريدة وإخراج أفضل ما لديهم، فعندما تخرج الفراشة من الشرنقة فإن ذلك يكون بعد صراع كبير، أما إذا فتحت الشرنقة لكي توفر الجهد على الفراشة فإنها سرعان ما ستموت، إن الصراع من أجل الخروج للعالم ضرورى لبناء عضلات الأجنحة وبدونه لن تستطيع الفراشة الطيران وستموت سريعًا وبنفس الطريقة فلكي ينمو أطفالنا ويصيرون أكثر قوة، هم بحاجة إلى أنواع خاصة من الصراعات وأنواع خاصة من الدعم.

لماذا أصبح الاطفال مزعجين ،لا يحترمون الغير ويتعاملون مع الآخرين بعنف؟

الإجابة عندما يتعرض الأطفال لجرعات كبيرة من العدوانية أو التهديد بالعقاب في المنزل فإن ذلك يخلق عند الصبية اضطراب نقص التركيز ولدى الفتيات عدم الثقة بالنفس واضطرابات في الأكل كما أن كثرة مشاهدة الانترنيت أو التلفاز يجعل أطفال اليوم أكثر حساسية وانزعاجًا وغير متعاونين.

ماذا نفعل عندما يقاوم الأطفال ؟

إن الأطفال يقاومون الآباء ببساطة لأنهم يشعرون بأن آباءهم لا يفهمونهم أو يسمعونهم.

ما يكمن وراء رفض الطفل ومقاومته هو الغضب أولًا ثم الحزن ثم الخوف.

عندما تنتاب الأطفال نوبة غضب فإن معظم الآباء يستنتجون خطأ أن أطفالهم سيئون أو أنهم ليسوا آباء صالحين.

عندما يحزن الأطفال فإنه دائما ما يكون هناك سبب قوي من وجهه نظرهم

إن تعلم التعبير عن المشاعر السلبية والتنفيس عنها يعد مهارة ضرورية يجب أن يتعلمها كل طفل للتوافق بشكل ناجح مع تحديات الحياة.

إن الغضب من الطفل لا يزيد من قدرته على التعلم من خطئه ولكنه يجعله يشعر بالحيرة والارتباك ويعوق عملية نموه

بدلًا من تعليم أبنائنا الشعور بأنهم سيئون بسبب أخطائهم فإننا بحاجة إلى تعليمهم أن يتعلموا من أخطائهم.

إذا لم يكن لديك وقت للاستماع فإنك لا تعطي أطفالك ما يحتاجونه.

الاستماع إلى الأطفال أكثر أهمية من الذهاب إلى أي مكان في الموعد المحدد

عندما يخرج الأطفال عن السيطرة فإن المطلوب م هو احتواؤهم أو منعهم من الاستمرار في العناد.

الأطفال المعرضون للتوتر والضغوط يخرجون عن السيطرة تمامًا مثل السيارة المسرعة بدون قائد.

إعطاء الأطفال المزيد ليس هو ما يفسدهم ولكن إعطاءهم المزيد لتجنب المقاومة هو ما يؤدي لفسادهم، عندما يسمح لهم الآباء للأطفال أن يكونوا هم القادة.

لماذا يرفض أطفالنا توجيهاتنا؟

قد يكونوا محبطين وبحاجة إلي الحديث لبعض الوقت لكي تفهمهم وليس لديك الوقت للاستماع اليهم .

ربما يكونوا متعبون وبحاجة إلى بعض الراحة

ربما يكونوا جائعين ويريدون الطعام

ربما يكونوا غير مستعدين لما نتوقعه منها وللقواعد التي نقرضها عليهم

ربما تم إثارتهم بشدة من مشاهدة التليفزيون او اللعب على النت او تناول الكثير من الحلوي او كثير من الأنشطة

ربما هناك شئ آخر ضايقهم ويحتاجون إلى التحدث عنه.

قد يكون لديهم ألم في الاذن أو قد ضايقهم شخص ما هذا اليوم

لذا لابد من التعاطف، فالتعاطف هو المفتاح السحري الذي يجعل الاطفال منفتحين لتلقي الطمأنة والتوجيه

عندما لا يعرف الأطفال ما يريدونه ، فإنهم يتأثرون برغبات واحتياجات الآخرين ويفقدون الفرصة لاكتشاف انفسهم وامنياتهم الحقيقية ويشكلهم الاخرون كما يريدون

ومضات