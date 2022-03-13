الدقهلية تدشن مبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الأسرة المصرية ولم الشمل

دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد، فعاليات مبادرة تنمية الأسرة المصرية ولم الشمل التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشاركة المجلس القومي للمرأة.

بحضور أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، ووكيل وزارة الصحة شريف مكين ووكيل، وزارة الشباب والرياضة علاء الشربيني، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى وائل عبد العزيز.

وقال أيمن مختار إن مبادرة لم الشمل بمشاركة المجلس القومي والأزهر الشريف وسيتم بدء المبادرة بقري حياة كريمة بمدينة شربين.

وقالت مقرر المجلس القومي للمراة بالدقهلية إننا اليوم نعلن انطلاق المبادرة بخصوص الجزء الخاص بالعمل الشامل والتوعية المجتمعية بمشاركة الأزهر والشباب والرياضة والعمل على كل المستويات سواء مستوى الجامعة وعلى مستوى فكرة حياة كريمة، وسنشارك بندوات توعوية في لقاءات مصغرة وذلك للم الشمل الأسرة المصرية وهي اختيار الزوج والحياة الأسرية السليمة والتوعية المجتمعي والتوعية بدور كل فرد في المجتمع فالحقيقة المبادرة جيدة جدًا وستصل لأكبر عدد من المواطنين.

كما أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق والمحلات وكافة منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج حملات اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والأحياء والمشكلة من مسئولي قطاعات التموين، والصحة، والطب البيطري، والبيئة، والتي يتم من خلالها التفتيش على الأسواق والمحلات ويتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات.

وقد تابع "مختار" جهود الحملات التي تم تنفيذها بنطاق مراكز المطرية وشربين ومنية النصر وقرر إحالة 56 محضر بالمخالفات التي تم تحريرها للنيابة العامة لإعمال شئونها في الوقائع المذكورة.