الأحد 13 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غرفة صناعة الملابس الجاهزة تشارك في تطوير مناهج التعليم المزدوج

غرفة صناعة الملابس
غرفة صناعة الملابس الجاهزة

تساهم غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، في فعاليات المرحلة الثانية من برنامج تطوير مناهج التعليم المزدوج وفقا لنظام الجدارات، وهو البرنامج الذي أطلقته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي " GIZ" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة التربية والتعليم للتطوير وتحديث منظومة التعليم الفني، والذي يعتبر نظام التعليم المبني على الجدارات أحد أهم ركائز عملية التطوير.

ويعتمد هذا النظام علي مشاركة الخبراء والمختصين بالمجالات الصناعية المختلفة في وضع المناهج الدراسية، والبرامج التدريبية المطلوبة لتأهيل الطالب وفقا لاحتياجات سوق العمل، كما تقوم علي قياس المهارات العملية التي يكتسبها الطلاب خلال فترة الدراسة وليس قياس القدرة علي الحفظ فقط كما هو الحال في النظم التقليدية.

ومن المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة عقد مجموعة من الورش والاجتماعات مع مسؤولي غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات والمركز الوطني للتعليم المزدوج وصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات عدد من الجهات ذات الصلة في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية والبحيرة، للتعرف على رؤيتهم للمناهج المطلوبة ومواصفات الخريجين، لاسيما أن قطاع الملابس والمنسوجات يشارك بنحو 30٪ من إجمالي طلاب التعليم المزدوج في مصر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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