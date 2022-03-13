الأحد 13 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

موضة 2022.. امنح مطبخك مظهرًا عصريًا باتباع هذه النصائح

تصميم مطبخك الحديث
تصميم مطبخك الحديث

تطورت اتجاهات التصميم الداخلي والديكور كثيرًا في السنوات الأخيرة، وتعتبر المطبخ من أكثر الأماكن التي تبحث كل سيدة عن  خيارات محدودة لتجديد مساحة الطهي الخاصة بك لتحسين مظهرها وإحساسها .

ونستعرض في السطور التالية كيفية تصميم مطبخ حديث مع اتباع النصائح التالية وفقا لموقع zameen. 

مزيج من الفولاذ المقاوم للصدأ والخشب في ديكور مطبخك يبدو أنيقًا للغاية.

مزيج من الخشب والفولاذ المقاوم للصدأ

يتكون الجزء الداخلي من مطبخك من العديد من المكونات والأجزاء المختلفة، وعندما يتعلق الأمر بالخزائن ، يفضل الناس الخشب في الغالب، يمكنك طلاءها بألوان مختلفة لتتناسب مع مظهر مطبخك ، كما تم استخدام الخشب في خزائن المطبخ على مر العصور لا تضفي هذه الخامة الطبيعية على مطبخك مظهرًا خالصًا فحسب، بل إنها قابلة للتخصيص بشكل كبير، ويمكن مزيج من الفولاذ والخشب سيرفع بشكل كبير المظهر الجمالي لمطبخك الحديث. 

تركيب تركيبات هندسية

من أفضل النصائح لتصميم مطبخ حديث تركيب تركيبات هندسية يمكنك ترقية أرفف المطبخ، والخرق وبالطبع تركيبات الإضاءة لترقية مساحتك تتوفر أيضًا ساعات الحائط وأنواع أخرى من إكسسوارات الحائط المعلقة هذه الأيام والتي يمكن أن تغير مظهر مطبخك، يمكنك أيضًا تحقيق أقصى استفادة من النباتات المنزلية المحفوظة بوعاء من خلال تعليقها في أحد أركان مساحة الطهي الخاصة بك وجعلها جزءًا من ديكورك الهندسي الحديث للغاية.

اذهبي إلى المطبخ المفتوح

توفر خطط المطبخ المفتوحة وصولاً أفضل للضوء الطبيعي

معظم التخطيطات المفتوحة ساطعة ومليئة بالضوء الطبيعي، و تعتبر المخططات المفتوحة الآن على نطاق واسع معيارًا للمطابخ الحديثة ،  إنها تجعل مساحة المعيشة الخاصة بك أكثر تهوية وراحة وأكبر هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها العمل على تصميم مطبخ مفتوح. 

قم بتركيب أجهزة موفرة للطاقة

من أكبر الأشياء التي تؤثر على وظائف مطبخك هو وجود أنواع مختلفة من الأجهزة الكهربائية ولقد جعلوا حياتنا أسهل ، خاصة إذا كان علينا التوفيق بين العمل والأعمال المنزلية في روتيننا اليومي، يجب أن يكون المطبخ الحديث أيضًا ذكيًا وصديقًا للبيئةهذا هو السبب في أنه سيكون من الأفضل لك أن تذهب للأجهزة الموفرة للطاقة لمطبخك.

قم بترقية ترتيبات الإضاءة الخاصة بك

قم بترقية ترتيبات الإضاءة في المطبخ

تعمل المصابيح المعلقة بشكل مرغوب فيه على تحسين مظهر مطبخك

سواء كان المطبخ أو أي جزء آخر من منزلك ، فإن ترتيبات الإضاءة لها تأثير كبير على المظهر العام والمساحة الخاصة بك.

حافظ على مطبخك خاليًا من الفوضى ومنظمًا

لن يكون تصميم مطبخك الحديث مفيدًا إذا كانت مساحتك فوضوية ومشتتة،  وسوف يفسد جمالية مساحة المعيشة الخاصة بك، و بمجرد تحديث مظهر مطبخك ، ستحتاج إلى إبقائه نظيفًا ومنظمًا وخالٍ من الفوضى طوال الوقت.

تطورت اتجاهات التصميم الداخلي الديكور كثير ا في السنوات الأخيرة تجديد مساحة الطهي تحسين مظهرها وإحساسها مزيج من الفولاذ

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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