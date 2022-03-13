تحرير 654 مخالفة للمحلات بسبب قرارات الغلق

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من تحرير 654 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، كما تم ضبط 162 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1041 أرجيلة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية، التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.