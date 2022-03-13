الأحد 13 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 654 مخالفة للمحلات بسبب قرارات الغلق

غلق محل
غلق محل

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من تحرير 654 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، كما تم ضبط 162 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1041 أرجيلة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية، التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

تحرير قرار الغلق مخالفة وزارة الداخلية تداول الأرجيلة الصحة العامة انتشار الفيروس

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وائل لطفي

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