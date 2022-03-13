بعد وفاتها بسبب السرطان.. محطات في حياة أنيسة حسونة

أنيسة حسونة كاتبة وباحثة سياسية ونائبة معينة بمجلس النواب المصري، من مواليد القاهرة 22 يناير 1953، وهي المدير التنفيذي السابق لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

كانت بداية عملها كملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية، ثم عملت لمدة أربعة عشر عاماً في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية - جامعة الدول العربي ثم شغلت منصب مدير عام "منتدى مصر الاقتصادي الدولي"، ثم ببنك مصر إيران للتنمية كمساعد المدير العام، لتعمل بعد ذلك كمدير عام لمنتدى مصر الاقتصادي الدولي وهي محاضرة أيضاً في المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية والمعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري.

شغلت أنيسة حسونة العديد من المناصب منها منصب أمين صندوق المجلس الاستشاري لمؤسسة “IDEA” الدولية لمنطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا حول التحول الديمقراطي، كما تشغل أيضًا منصب عضو مجلس الإدارة وأمين صندوق “جمعية الباجواش المصري للعلوم والشؤون الدولية” وهي المنظمة الحاصلة على جائزة نوبل لعام 1995، وعضو في العديد من الهيئات الاستشارية للفكر والحريات والمرأة في مصر والوطن العربي والعالم، فهي مؤسسه لـ"نساء من أجل السلام عبر العالم" في سويسرا.

أنيسة حسونة عملت كعضو للهيئة الاستشارية لمؤسسة “الفكر العربي” ببيروت، وعضو المجلس الاستشاري “لمنتدى البدائل”، وعضو الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، ورئيس مجلس أمناء “مؤسسة مصر المتنورة” التي تعمل على دعم قيم المواطنة وحرية التعبير وحقوق المرأة وهي عضو مؤسس في “Think Tank for Arab Women”، وعضو مؤسس في المنتدى العربي للمواطنة في المرحلة الانتقالية.

وتوفيت اليوم الأحد، الكاتبة أنيسة حسونة بعد صراع مع مرض السرطان وكانت قد كرمت الكاتبة أنيسة حسونة من قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اليوم العالمي للمرأة.