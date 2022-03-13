الأحد 13 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع صادرات الملابس 54 % لتسجل 204 ملايين دولار خلال يناير 2022

صادرات
صادرات

أعلنت السيدة ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات القطاع سجلت نمو ملحوظ خلال يناير 2022، وبلغت نسبة الارتفاع 54% لتسجل الصادرات 204 مليون دولار مقابل 132 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأضافت في تصريحات صحفية اليوم، أن أمريكا تتصدر الدول المستقبلة للمنتجات المصرية بما قيمته 123 مليون دولار خلال يناير 2022 مقابل 78 مليون دولار بنسبة ارتفاع 57%، ثم أسواق أوروبا استقبلت ملابس بما قيمته 37 مليون دولار مقابل 28 مليون دولار بنسبة نمو 31%.

وأشارت إلى أن الصادرات إلى الدول العربية سجلت 25 مليون دولار خلال يناير 2022 مقابل 14 مليون دولار بنسبة ارتفاع 83 %، وسجلت صادرات الملابس للدول الأفريقية بدون الدول العربية 109 ألف دولار مقابل 318 ألف دولار بتراجع 66 %، وباقي دول العالم بلغت الصادرات لها 19 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار بنسبة ارتفاع 58 %.

وأشارت إلي أن هناك محاولات لفتح أسواق جديدة من خلال التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري في كافة الدول القريبة لزيادة حجم الصادرات لها خاصة للدول العربية، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي قد تؤثر سلباً على الصادرات بقطاع الملابس الجاهزة خاصة للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي سياق آخر، أعلنت السيدة ماري لويس، أن المجلس يواصل جهوده خلال2022 لزيادة الصادرات المصرية، وفي سبيل ذلك نجح العارضون المصريون خلال معرض "الماجيك شو" الذي أقيم في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13 إلي 16 فبراير 2022 بجناح مصري يضم 14 شركة من قطاع الملابس في عقد اجتماعات ثنائية مع 150 مشترٍ أجنبي، كما نجح المجلس التصديري في توفير 30 فرصة تصديرية للشركات التي لم تشارك في المعرض.

وكشفت، أن جهود المجلس نتج عنها توفير 4 فرص تصديرية لقطاع الملابس الجاهزة إلى إسبانيا من خلال التنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في مدريد، مشيرة إلى استمرار سعى المجلس لزيادة الصادرات لاستكمال النتائج الإيجابية المحققة خلال 2021 والتي قفزت بالصادرات بنسبة 42% لتتجاوز 2 مليار دولار لأول مرة.

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