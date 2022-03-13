الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط عاطل بتهمة الإتجار في المخدرات لتحقيق مكاسب غير مشروعة بالقليوبية

ضبط عاطل
ضبط عاطل

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط عاطل لقيامه بالاتجار في المخدرات في شبرا الخيمة دائرة قسم أول وتم التحفظ على المضبوطات وسلاح أبيض عبارة عن “سنجة” وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية إلى رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة تفيد قيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالإتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي. 

وتم عرض المعلومات على اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته كمية من مخدري الشادو والبودرة تزن 2,900 كيلو جرام وسلاح أبيض "سنجة" ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض للدفاع والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

الطريق الزراعي مباحث المخدرات محافظة القليوبية شبرا الخيمة الاتجار في المواد المخدرة محكمة جنايات مكاسب غير مشروعة الاقراص المخدرة

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