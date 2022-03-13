الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تدريبات برمائية بين القوات اليابانية والأمريكية حتى 25 مارس

القوات اليابانية
القوات اليابانية والأمريكية

بدأت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية وقوات مشاة البحرية الأمريكية، تدريبات برمائية، لمدة ثلاثة أسابيع؛ تهدف إلى تحسين قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ، وذلك وسط توسع الصين في قوتها البحرية.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن التدريبات، التي من المقرر أن تستمر حتى 25 مارس في وسط اليابان، هي أول تدريبات واسعة النطاق في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بين اللواء البرمائي التابع لقوات الدفاع الذاتي البرية ووحدة المشاة البحرية رقم "31".

وصرح رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي البرية الجنرال يوشيهيدي يوشيدا- في مؤتمر صحفي في وقتٍ سابق من هذا الشهر- بأن التدريب، الذي يشارك فيه حوالي 400 عضو من قوات الدفاع الذاتي البرية، و600 من وحدة البحرية المتمركزة في أوكيناوا، مهم؛ لتعزيز العمل المشترك بين القوتين.

البحرية الأمريكية مشاة البحرية الأمريكية البرية اليابانية تدريبات برمائية اليابان

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