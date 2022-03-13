الجيش الأوكرانى: روسيا تشن هجمات قوية على المنشآت العسكرية

أعلنت قيادة القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني، اليوم الأحد، عن أن روسيا وجهت ضربات قوية على المنشآت العسكرية لقواتها.

ونقلت وكالة أنباء "يونيان" الأوكرانية عن بيان أصدرته القيادة، أن الجيش الأوكراني دمر خلال أمس السبت، طائرتين هليكوبتر وطائرتين مقاتلتين وطائرتين بدون طيار روسيتين، مضيفة أنه تم تنفيذ ضربات صاروخية قوية ضد العديد من المنشآت العسكرية للقوات الجوية الأوكرانية، لذلك، اعترض الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ كروز للجيش الروسي، لكن معظمها أصاب أهدافها؛ ما ألحق أضرارًا بالبنية التحتية العسكرية والمدنية، وبالمطار العسكري في فاسيلكوف بمنطقة كييف.

وذكرت الوكالة أمس الأول، أن الجيش الأوكراني أسقط قاذفة مقاتلة روسية من طراز Su-34، وضرب خمسة أهداف جوية أخرى، وعلى وجه الخصوص، أربع طائرات هليكوبتر روسية.

وفي وقت سابق حذرت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، الأحد، من أن الهجوم الروسي غير المبرر على أوكرانيا يشكل تهديدًا للديمقراطية في أوروبا، مؤكدة على الوحدة بين واشنطن وحلفائها في حلف شمال الأطلسي.

وقالت هاريس - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - إن الهجوم الروسي يهدد الديمقراطية والأمن في جميع أنحاء أوروبا وبالتبعية، عندما تتعرض الديمقراطية للتهديد في أي مكان، فإنها "تهددنا جميعًا".