«التصديري للصناعات الكيماوية» يبحث مع شركة إيطالية مشروع صناعة الأسمدة

ينظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم، بالتعاون مع إدارة الترويج للاستثمار ومكتب التمثيل التجاري المصري في إيطاليا عدد من اللقاءات الثنائية الافتراضية يوم الأربعاء، بين الشركات المصرية العاملة في قطاع الأسمدة من أعضاء المجلس وشركة «Steel Belt Systems SRL» الإيطالية بخصوص مشروع استثماري مشترك لصناعة الأسمدة بتكنولوجيا إيطالية جديدة.

وأعربت الشركة عن اهتمامها بعقد شراكة مع الجانب المصري لإقامة مصنع في مصر لإنتاج السماد الجديد ونقل المعرفة والآلات خاصة وأن مصر لديها العديد من المواد الخام المطلوبة مثل الكبريت.

وتعمل الشركة الإيطالية في تصنيع الآلات والمعدات المستخدمة في عدد من المجالات مثل البترول والغاز والكيماويات والأسمدة، وتبلغ عائداتها السنوية 15 مليون يورو، وقد طورت الشركة نوع جديد من الأسمدة العضوية.