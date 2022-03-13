الأحد 13 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة طفل طافية بـ«ترعة الطهطاوية» بسوهاج

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة بسوهاج، اليوم الأحد، التصريح بدفن جثة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات عثر عليه جثة طافية بترعة الطهطاوية.

كشف توقيع الكشف الطبي عليه أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير ‘إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية والرائد محمد عبدالسلام رئيس مباحث مركز شرطة المراغة بالعثور علي جثة طافية بترعة الطهطاوية دائرة مركز المراغة.

وتبين أنها للطفل “عبد الله. ص. س. ع” 6 سنوات ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وبسؤال والدته المدعوة “سناء. م. ف. ع” 38 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرًا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

التصريح بدفن جثة طافية ترعة الطهطاوية النيابة العامة بسوهاج الوفاة الكشف الطبى

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يوم الشهيد

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