وفاة سائق في حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالقليوبية

شهد طريق مصر إسكندرية الزراعى فى نطاق مدينة طوخ أمام قرية دندنا بمحافظة القليوبية حادث تصادم سيارتين ووفاة أحد السائقين وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من العقيد تامر موسى حنفي مأمور مركز شرطة طوخ يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين أمام قرية دندنا نطاق المركز على الطريق الزراعي وحدوث تكدس في الحركة المرورية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارة الإسعاف وتبين وفاة السائق “صبحي. أ” 70 سنة مقيم بقرية شبرا هارس وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وبالمعاينة تبين أن الحادث وقع بين سيارة سوزوكي رقم “3815 ق س ع” سائق “صبحي. أ” 70 سنة مقيم بقرية شبرا هارس، وسيارة إيواز رقم “3492 ق ب ر” سائق “ياسر. س” 55 سنة مقيم بمدينة طوخ، والحادث عند مدخل قرية دندنا على طريق مصر إسكندرية الزراعي في اتجاه محافظة القاهرة وتم العمل على تسهيل الحركة المرورية ونقل تلفيات الحادث على جانبى الطريق لعدم مصالح المسافرين

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.